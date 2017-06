Der Aufsichtsrat von Linde ist am Donnerstag in München zusammenkommen, um die Fusion mit dem US-Gasekonzern Praxair zu entscheiden. Mit dem Zusammenschluss würde der größte Gasekonzern der Welt entstehen, mit einem Vorstandschef in den USA, 27 Milliarden Euro Umsatz, 60 Milliarden Euro Börsenwert und weltweit 80 000 Mitarbeitern.

