Auf der Staatsstraße 2144 im niederbayerischen Landkreis Kelheim ist am Mittwochnachmittag ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war aus bislang nicht geklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw frontal zusammengestoßen, teile die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Während der 20-Jährige trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb, wurde der 59-jährige Fahrer des Lkw schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Ingolstadt gebracht. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.