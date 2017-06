Unterföhring (ots) - Die deutschen Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1 Group - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - schließen den Mai 2017 mit einem Plus von 0,2 Prozentpunkten vs. Vormonat ab, erreichen einen Monatsmarktanteil von 27,2 Prozent (April 2017: 27,0% MA / IP-Gruppe Mai 2017: 25,1% MA).



Die Senderergebnisse im Einzelnen:



SAT.1: Erfolg mit Herz und Humor Mit "LUKE! Die Schule und ich" (bis zu 13,5% MA) und den "Knallerkerlen" (bis zu 14,5% MA) kann sich SAT.1 über zwei neue Comedy-Erfolge am Fun Freitag freuen. Auch "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich!" (bis zu 13,2% MA) performt gewohnt gut. Mit neuen Jahresbestwerten punkten das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" (17,1% MA) und die "Klinik am Südring" (15,2% MA). SAT.1 schließt den Monat Mai mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,4 Prozent ab (Z. 14-49 J.; Relevanz-ZG Z. 14-59 J.: 8,3% MA). Im Juni startet der Sender gleich zwei neue US-Serien: die Neuauflage von "MacGyver" und die Blockbuster-Adaption "Rush Hour" (beide ab 19.6.). Rechtsmediziner und Bestsellerautor Prof. Dr. Tsokos ist für SAT.1 in der neuen neuen Real-Crime-Doku "Dem Tod auf der Spur" (ab 7.6.).



ProSieben: Marktführer für junge Zuschauer ProSieben bleibt im Mai die erste Adresse für junge Fernsehzuschauer: Sowohl für Zuschauer im Alter von 14 bis 29 Jahren (17,5 Prozent Marktanteil) als auch für Zuschauer zwischen 14 und 39 Jahren (12,9 Prozent Marktanteil) ist ProSieben die erste Adresse in Deutschland. In der Zielgruppe (Z. 14-49 J.) schließt ProSieben den Mai mit 9,6 Prozent Marktanteil ab. ProSieben punktete im Mai mit Shows wie "Schlag den Star" und "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Die zwölfte Staffel GNTM war die erfolgreichste seit sechs Jahren. Der Sender setzt auch im Sommer auf Shows: Heute (1. Juni) startet mit "Global Gladiators" eine neue Reality-Showreihe auf ProSieben. kabel eins erfolgreich mit Fiction und Crime-Reportage Spielfilm-Klassiker wie "Crocodile Dundee", "Zwei Asse trumpfen auf", "Banana Joe" oder "Running Man" bescheren kabel eins im Mai Marktanteile von bis zu 9,0 Prozent. Am wichtigen Sonntagabend erzielt die Crime-Reportage-Reihe "Die spektakulärsten Kriminalfälle" bis zu 5,0 Prozent. Den Monat Mai schließt kabel eins mit 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab. Im Juni können sich alle Zuschauer, die es in den Ferien nicht in die Ferne zieht, auf eine ausgiebige "Urlaub zuhause"-Themenwoche freuen: Zum Start der Reisesaison geben die kabel eins-Magazine "Abenteuer Leben am Sonntag" und "Abenteuer Leben täglich" wertvolle und außergewöhnliche Tipps für einen tollen Urlaub in Deutschland (ab 11.6.).



sixx legt zu / Kleine Back-Künstler begeistern Spitzenquoten am neuen Samstagnachmittag auf sixx! Richtig stark lief es für "Kids Baking Championship" aus dem Deal mit Scripps Networks Interactive. Die kleinen Back-Künstler begeisterten bis zu 3,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und bis zu 7,8 Prozent der Frauen zwischen 14 und 39 Jahren (sixx-Relevanz-Zielgruppe). Auch die neuen Folgen von "Sweet & Easy - Enie backt" holten gute Werte von bis zu 2,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) Insgesamt steigerte sich sixx im Vergleich zum Vormonat um jeweils 0,1 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent (Z. 14-49 J.) und 1,8 Prozent (F. 14-39 J.) Marktanteil und erreicht damit den besten Monat des Jahres. Stylisch geht es mit sixx in den Sommer: Ab dem 28.6. um 22:10 Uhr liefert Janin Ullmann mit dem neuen eigenproduzierten Magazin "red.Style" Inspiration für den individuellen Style in allen Lebensbereichen.



SAT.1 Gold baut weiter auf Zum dritten Mal in Folge steigert SAT.1 Gold seinen Marktanteil und schließt den Mai mit einem Spitzenwert von 1,5 Prozent ab - ein Plus von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat April und neuer Jahresbestwert (Relevanz-ZG F. 40-64 J.: 2,5% MA, +0,2 Prozentpunkte). Die jeweils besten Tagesmarktanteile seit Sendestart im Januar 2013 erzielte SAT.1 Gold am Feiertag (25.5.) sowohl in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer als auch in seiner Relevanz-Zielgruppe (F. 40-64 J.) mit 3,3 Prozent bzw. 5,7 Prozent Marktanteil. Weitere neue Kult-Serie im Juni: In "Hallo Onkel Doc" gibt es ein Wiedersehen mit dem beliebten Kinderchirurgen Dr. Markus Kampmann (ab 12.6.).



ProSieben MAXX feiert 1,5 Prozent! Bester Monatsmarktanteil seit Senderbestehen Rekordwerte für ProSieben MAXX! Der Männersender schließt den Mai mit hervorragenden 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab - der beste Monatsmarktanteil seit Senderbestehen, dazu ein Plus von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr (Mai 2016: 1,1% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.) erreicht der Sender mit 3,3 Prozent ebenfalls Bestwerte. Besonders erfolgreich im Mai liefen die Anime-Schiene am Freitag sowie Sci-Fi-Filme am Dienstagabend. Neu im Juni: Die dritte Staffel von "Vikings" in deutscher Erstausstrahlung ab 21.6. um 20:15 Uhr.



Monatsbestwert für kabel eins Doku kabel eins Doku feiert im Mai mit 0,4 Prozent seinen bisher besten Monatsmarktanteil in der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Männer (Z. 14-49 J.: 0,3% MA). Die "Expedition ins Unbekannte" erzielt Topwerte von bis zu 1,3 Prozent (Z. 14-49 J.) und 1,5 Prozent (M. 40-64 J.). Highlight im Juni: Leonardo DiCaprio zeigt am 25.6. in seiner Doku "Before the Flood" die Ursachen und katastrophalen Folgen des Klimawandels.



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU). Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.06.2017 für den Zeitraum 01.05.-31.05.2017; vorläufig gewichtet: 28.-31.05.2017. Gruppen-Marktanteile: inklusive kabel eins Doku (gestartet am 22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Communication Projects Susanne Lang Tel: 089/9507-1183 Susanne.Lang@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73135 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73135.rss2