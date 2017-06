Schwarzach am Main - Die Wirecard-Aktie (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) legt seit Anfang des Jahres eine wahre Rally aufs Parkett: Ein Rekordhoch jagt das nächste - aus technischer Sicht ein klares Kaufsignal, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Auch die meisten Analysten seien positiv gestimmt. Barclays traue dem Papier sogar einen Anstieg auf 70 Euro zu. Das entspräche einem weiteren Aufwärtspotenzial von 18 Prozent. Eine neue Protect-Aktienanleihe (ISIN DE000VL1F1E1/ WKN VL1F1E) von Vontobel biete mit 5,55 Prozent p.a. zwar eine deutlich geringere Zielrendite, dafür sei das Papier aber auch mit einem Puffer von 15 Prozent ausgestattet worden. Und der könnte sich am Ende durchaus rechnen. Denn die Aktien des Online-Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München seien ein beliebtes Ziel für Short-Attacken. Immer wieder komme es zu Zweifeln an der Transparenz der Rechnungslegung und damit des Geschäftsmodells. (Ausgabe 21/2017) (01.06.2017/alc/n/a)

