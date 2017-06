Frankfurt - Nach einer kurzen Verschnaufpause können Investoren heute EWU-Anleihen im Gesamtwert von insgesamt bis zu 14 Mrd. EUR erwerben, berichten die Analysten der Helaba.Im Fokus stehe vor allem das spanische Schatzamt, das neben einer ultralangen SPGB und einem 15-jährigen Linker auch eine neue 3-jährige Benchmarkanleihe am Markt platzieren wolle. Anders als in Italien hätten sich die spanischen Renditen zuletzt weiter reduziert. Die Sorgen über die Wiederwahl von Pedro Sanchez zum Vorsitzenden der sozialistischen Partei PSOE hätten nur kurzzeitig für Verwerfungen gesorgt. Die 10-jährige SPGB-Rendite habe in dieser Woche zeitweise 1,52% erreicht und damit den niedrigsten Stand seit Ende Januar. Im Fall der neuen SPGB 2021 zeichne sich am grauen Markt eine Zuteilungsrendite im Bereich um 0% ab, was auf der spanischen Zinsstrukturkurve fair erscheine.

