Hamburg - Die politischen Krisenherde haben über Monate die Agenda für Anleiheinvestoren gesetzt, so die Experten von HANSAINVEST."Nach den Wahlen in Europa, dem Referendum in der Türkei und der leichten Entspannung um Nordkorea scheinen einige der großen Angstthemen abgehakt. Wir haben trockenes Pulver und investieren jetzt gezielt", sage Christian Bender, der bei HANSAINVEST den Rentenfonds HANSAinternational (ISIN DE0008479080/ WKN 847908) manage. Dabei würden sich in mehreren Ländern und über unterschiedliche Instrumente attraktive Renditen erzielen lassen.

