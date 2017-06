Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eon nach einem Medienbericht über ein Interesse des finnischen Versorgers Fortum an der Eon-Beteiligung Uniper von 7,30 auf 8,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Für Eon wäre der Schritt vorteilhaft, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Ein Verkauf an Fortum sei wahrscheinlicher als eine Veräußerung an RWE. Fortum würde damit seine Marktstellung in Schweden und Russland ausbauen sowie in die neuen Märkte Deutschland und Großbritannien eintreten./mis/gl

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE000ENAG999