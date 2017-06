Die US-Notenbank Fed hatte die Leitzinsen zuletzt im März erhöht. Nun rechnet ein einflussreicher Geldpolitiker in diesem Jahr gar mit bis zu vier Zinserhöhungen. Bereits in zwei Wochen fällt die erste Entscheidung.

Die US-Notenbank Fed wird die Leitzinsen in diesem Jahr nach Einschätzung eines einflussreichen Mitglieds insgesamt bis zu vier Mal erhöhen. Drei Anhebungen seien sein Basis-Szenario für 2017, sagte der Präsident der Fed von San Francisco, John Williams, am Donnerstag in Seoul. Vier Schritte könnten aber angemessen sein, sollte die US-Wirtschaft einen unerwarteten Schub bekommen. Laut der jüngsten Umfrage der Fed meldete die Mehrheit der regionalen Bezirke, dass Firmen bei ihnen optimistisch in die Zukunft blicken. Die Inflationsentwicklung wird ...

