Paris - Gut erholt von den moderaten Vortagesverlusten haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag präsentiert. Aktuelle Konjunkturdaten aus dem Euroraum hätten sich kursstützend ausgewirkt, hiess es. Der EuroStoxx 50 gewann am Vormittag zuletzt 0,47 Prozent auf 3571,27 Punkte, nachdem er den Monat Mai mit einer minimal negativen Bilanz beendet hatte. Seit Jahresbeginn steht beim Leitindex der Eurozone aber immer noch ein Plus von 8 Prozent zu Buche.

Der CAC-40 in Paris stieg am Donnerstag um 0,72 Prozent auf 5299,78 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gewann 0,38 Prozent auf 7548,61 Zähler.

In den Industrieunternehmen des Euroraums lässt die Stimmung der Einkaufsmanager weiterhin einen robusten Aufschwung erwarten. Im Mai erreichte sie den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg um 0,3 Punkte auf 57,0 ...

