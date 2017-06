Der Brexit wirkt sich auch auf den britischen Immobilienmarkt aus. Die Hauspreise sind in den letzten drei Monaten durch die Abkühlung der Konjunktur kontinuierlich gesunken. Wohnraum könnte damit erschwinglicher werden.

Die Konjunkturabkühlung in Großbritannien nach dem Brexit-Votum macht sich zunehmend am Immobilienmarkt bemerkbar. Die Preise für Häuser und Wohnungen auf der Insel gingen im Mai den dritten Monat in Folge zurück, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Hypothekenspezialisten ...

