Angesichts des drohenden Fachkräftemangels wird die Mitarbeiterbindung und die optimale Personalauswahl immer wichtiger. Bis zum Jahr 2029 könnten bis zu 390.000 Ingenieure auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen. Das prognostizierte das Institut der Deutschen Wirtschaft bereits Mitte 2015.



Wenn der Headhunter einmal klingelt ... Für viele Unternehmen ist der Kampf um die Fachkräfte in Ingenieursberufen längst entbrannt. Das Abwerben von Spitzenkräften bereitet nicht wenigen Geschäftsführern Kopfzerbrechen. Begehrte Fachkräfte können sich vor Angeboten der Headhunting-Branche kaum retten. Und wenn das optimale Angebot lockt, könnte auch die langjährige Führungskraft die Seiten wechseln. Aufgrund des Fachkräftemangels lassen sich Lücken nur schwer schließen.



Wie können sich Firmen vor drohenden Personalengpässen schützen? Eine Lösung könnte die feste Bindung des Personals ans eigene Unternehmen sein. Es gilt: Das Zugehörigkeitsgefühl stärken und die Mitarbeiter immun machen gegen vermeintlich attraktivere Jobangebote.



Der Headhunting-Branche auf die Finger geschaut



Personalberater Georgios Papanikolaou geht bei seiner Beratung in die Tiefe. Er nimmt die suchenden Unternehmen genau unter die Lupe, macht sich ein persönliches Bild von Aufgabengebieten, Teams, Räumlichkeiten, Anforderungen. Die Kandidaten spricht Georgios Papanikolaou aktiv an: "Ich weiß, dass viele Fach- und Spitzenkräfte Anrufe und Messages eher ablehnen." Sie würden nahezu bombardiert mit standardisierten Anfragen von Headhunting-Agenturen. Doch der Personalberater hebt sich ab und findet einen Draht auch zu Top-Performern in den Ingenieursberufen.



"Das Geheimnis meines Erfolgs ist meine Authentizität." Er spielt keine Rolle, sondern präsentiert sich, wie er ist, zeigt sich offen. Er bekommt in weiteren Gesprächen Zugang zur persönlichen inneren Welt der jeweiligen Fachkraft. Stimmen Anforderungen und Qualifikation sowie Rahmenbedingungen überein, erfolgt das Gespräch Auge in Auge.



Papanikolaou schafft Atmosphäre. Am Küchentisch in seinem Büro öffnet sich der Headhunter und dann auch der Bewerber. Papanikolaou erfährt vermeintlich nebensächliche Dinge, die später entscheidend für die Stellenbesetzung sein können. Details zu Charaktereigenschaften, Wertvorstellungen, Zielen und mehr. "Ein Bewerber erzählte mir mal von seiner Vorliebe für Design und schöne Dinge", erklärt Papanikolaou. Ein Hinweis, der für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz entscheidend sein kann. "Die suchende Firma überzeugte mit modernen und hellen Räumen. Noch Jahre später ist der Ingenieur glücklich über seine Entscheidung für den avisierten Arbeitsplatz.



Dreimal Win-Situationen sind das Ideal



Georgios Papanikolaou beendet die Geschäftsbeziehung nicht mit der erfolgreichen Vermittlung, wie es andere Agenturen tun. Er kümmert sich weiterhin, fragt die Zufriedenheit ab und begleitet Jobwechsler sogar bei ihrer Kündigung im alten Betrieb. "Ich befinde mich in einer Sandwich-Rolle", lacht Papanikolaou. Als Ansprechpartner sowohl für die Betriebe als auch für die Bewerber vermittelt er und sucht nach optimalen Lösungen für alle. Dreimal Win-Situtionen kommen dabei heraus.



Als ein Ingenieur kurz vor Vertragsunterzeichnung Skrupel bekam, führte Papanikolaou ein Gespräch mit ihm über seine Zweifel. Einigkeit bestand darüber, dass es sich um den Traumjob handelte. Nur die Bezahlung stimme nicht. Papanikolaou ging ins Coaching und fragte genauer nach. Schließlich wurde klar, dass nach Steuer- und Sozialabzügen der vermisste Betrag minimal war. "Ist es das wert, dafür den Traumjob nicht anzunehmen?", fragte der Coach. Heute ist der Ingenieur glücklich an genau diesem Arbeitsplatz. Und der Arbeitgeber ist es auch.



Georgios Papanikolaou wolle und werde nicht manipulieren, doch keine Reaktion sei auch eine Form der Antwort. Für eine erfolgreiche Kunden- und Bewerberbeziehung ist bei dem Headhunter viel Herzblut im Spiel. Er versteht sich als Partner aller Seiten, auch weit über die Beratungszeit hinaus.



Über people grow



Die people grow Personalberatung mit Sitz in Offenbach ist seit 2013 erfolgreich in der exklusiven Personalberatung von technischen Fach- und Führungskräften. 13 Jahre Beratererfahrung und sein Gespür für fachliche Anforderungen und Menschen zeichnen den Inhaber Georgios Papanikolaou aus. people grow arbeitet auf Basis von Exklusivverträgen und vermittelt Ingenieure, die optimal zum Auftraggeber passen.



