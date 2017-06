Thomas Brantl: General Electric



Mein Favorit für den Monat Juni ist die Aktie von General Electric (WKN:851144). Der Grund ist einfach: Die Aktie lief dem Gesamtmarkt in den letzten Wochen weit hinterher und verfügt daher in meinen Augen über Aufholpotential. So gibt es die Anteile des größten Mischkonzerns der Welt aktuell so günstig wie seit fast zwei Jahren nicht mehr.



Dabei profitiert GE gleich von mehreren Megatrends: Man mischt bei Windkraftanlagen ganz vorne mit, ist der größte Triebwerkshersteller der Welt und möchte auch beim Thema Industrie 4.0 ein Wörtchen mitreden. General Electric scheint also gut für die Zukunft gerüstet zu sein ....

