Keine Wolke bedeckt an diesem Dezembertag den Himmel über Dubai. Während sich die Temperaturen in der Heimat des deutschen Verpackungsmaschinenherstellers Hastamat im niedrigen einstelligen Bereich bewegen, zeigt das Thermometer hier angenehme 26 Grad. In seinem großzügigen Büro steht Nizar Rajoub hinter seinem Schreibtisch. Besuchern serviert der Gründer und CEO von Signature Snacks gerne starken arabischen Kaffee und reicht dazu stolz die schmackhaften Waffeln, Cracker oder Plätzchen aus seiner Fabrik. Rajoub dreht sich in Richtung Fensterfront und zeigt auf den Burj Khalifa. Beim Blick auf die Spitze des nicht einmal zwei Kilometer Luftlinie entfernten, höchsten Gebäudes der Welt sagt er: "Dort wollen wir mit Signature Snacks hin - nach ganz oben. Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten Marktführer und die hochwertigste Lebensmittelmarke der Welt zu werden." Sein Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr: Erst 2014 aus der Taufe gehoben, hat Signature Snacks binnen kürzester Zeit ein beachtliches Wachstum hingelegt.

Heute beschäftigt das Unternehmen 250 Mitarbeiter und exportiert in 77 Länder der Welt - Tendenz stark steigend. Insgesamt stellt Signature Snacks 17 unterschiedliche Produkte in verschiedenen Geschmacksrichtungen her. Das Spektrum reicht von der mit Karamell gefüllten Waffel bis zur mit Schokolade ummantelten Dattel. 64 Einzelartikel stehen aktuell im Produktkatalog der Food-Spezialisten aus den Emiraten. "Wir haben höchste Ansprüche an unsere Erzeugnisse und liefern den Kunden ein delikates, natürliches Premiumprodukt, das ohne künstliche Farben und Geschmacksverstärker auskommt", skizziert Rajoub zentrale Komponenten der Unternehmensphilosophie. "Der Kunde urteilt über unsere Lebensmittel - bei der Produktentwicklung ist er der entscheidende Faktor für uns."

Verpackung, die keine Fragen offen lässt

Nicht nur an die Produkte hat der CEO einen absoluten Qualitätsanspruch - auch die Verpackung darf keine Fragen unbeantwortet lassen. "Für ein Unternehmen, das Produkte für den Endverbraucher herstellt, ist das Thema Verpackung ein wichtiger Bestandteil, der eng mit der Kaufentscheidung des Kunden zusammenhängt", ist sich Rajoub sicher. Außerdem liege bei Lebensmitteln ein besonderer Fokus auf der Erhaltung der Frische und der schonenden Behandlung der Produkte. "Erst eine ansprechende und technisch makellose Hülle macht unsere Snacks zu einem vollendeten Gesamterlebnis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...