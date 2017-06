BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und China setzen ihren Annäherungskurs der vergangenen Monate fort und suchen demonstrativ den wirtschaftlichen und politischen Schulterschluss. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 45 Jahren sei China ein "immer wichtigerer und inzwischen auch strategischer Partner geworden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin. Dies gelte sowohl politisch, wirtschaftlich aber auch in der gesellschaftlichen und kulturellen Kooperation. Deutschland und China sähen sich angesichts globaler Unsicherheiten in der Verantwortung, ihre Partnerschaft in den verschiedenen Bereichen auszubauen "und uns für eine regelbasierte Ordnung der Welt einzusetzen", sagte Merkel.

Li wiederum betonte, Deutschland sei Chinas wichtigster Partner in der EU. Gleichzeitig versprach er der deutschen Präsidentschaft "volle Unterstützung" beim G20-Gipfel in gut einem Monat in Hamburg. Beide Länder könnten auf dem Gipfel ein Signal setzen, meinte der chinesische Ministerpräsident.

Beim Thema Elektroautomobile - China plant hier rote Linien für ausländische Hersteller - gab es offenbar noch keinen Durchbruch. Merkel erklärte, man habe über die Rahmenbedingungen gesprochen. Die Bundesregierung glaube, "dass wir hier Anlass haben, darauf zu vertrauen, dass günstige Lösungen gefunden werden". Li versprach in der deutschen Übersetzung lediglich pauschal, dass sein Land günstige Rahmenbedingungen für deutsche Hersteller schaffen wolle. Zum Thema E-Mobilität sagte Li an andere Stelle laut Übersetzung, er glaube, dass eine Lösung gefunden worden sei. Details nannte er aber nicht.

