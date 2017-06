Hamburg (ots) -



Nach "Mallorca" kommt jetzt das zweite STERN REISE-Heft in den Handel, das sich einer weiteren Lieblingsinsel der Deutschen widmet: Sylt. Der STERN schickt mit dem Magazin die Leser in Wort und Bild auf Entdeckungstour über die Insel - ins Watt, zu ausgewählten Restaurants und Windsurf-Spots, zeigt das Leben der Einheimischen und zeichnet die Geschichte der heutigen Ferieninsel nach. Außerdem geben mit Krimiautor Friedrich Ani und Moderator und Autor Eckart von Hirschhausen gleich zwei prominente Inselfans Einblicke in ihre Sylt-Erlebnisse.



STERN REISE "Sylt", ab 1. Juni zum Copypreis von 6,50 Euro im Handel. Die Druckauflage beträgt 100.000 Exemplare.



