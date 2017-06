Hamburg (ots) - In einer einzigartigen Partnerschaft mit Facebook Deutschland macht das Premiummagazin COSMOPOLITAN seine Facebook-Community für die August-Ausgabe zum Mitglied der Chefredaktion: Erstmals können COSMOPOLITAN-Fans zusammen mit Chefredakteurin Anja Delastik maßgeblich an der Gestaltung einer Ausgabe des Print-Magazins mitwirken. Über die Facebook-Seite der deutschen COSMOPOLITAN bindet die Marke seine Community bereits seit Anfang Mai aktiv in die Entstehung der am 6. Juli erscheinenden Ausgabe ein. Ziel der beiden starken Partner: Gemeinsam wollen Facebook und COSMOPOLITAN einen Best-Case kreieren, um innovative Aktions-Formate für Leserinnen und Nutzer, neuartige Vermarktungsstrategien sowie die Möglichkeiten von Video und Live auf Facebook zu präsentieren.



Über Facebook Live-Video sucht die Redaktion den direkten Austausch - mit hohen Reichweiten in der COSMOPOLITAN-Zielgruppe über die bereits bestehenden 222.000 Facebook-Fans hinaus. Die Leserinnen stimmen live über Inhalte ab, begleiten die Produktion und erhalten Einblicke hinter die COSMO-Kulissen. Sie nehmen nicht nur an Redaktionskonferenzen teil oder tauschen sich mit den jeweiligen Redakteuren über Themen aus, sondern sind exklusiv beim Modeshooting mit Top-Influencerin Stefanie Giesinger oder einem Interview mit Sänger Clueso dabei.



In allen Rubriken, die COSMOPOLITAN auszeichnen, hat die Community auf Facebook Mitspracherecht: Mode, Beauty, Job, Leben und Männer. Zusammen mit der Redaktion treffen die Fans die Entscheidungen, welche Themen wie im Magazin aufgegriffen werden - so wie es sich für eine echte Chefredaktion gehört. Höhepunkt der neuartigen Zusammenarbeit ist die Live Week vom 3. bis 7. Juli. Zum Erscheinen der Facebook-Community-Ausgabe senden Digital- und Print-Redaktion der COSMOPOLITAN eine Woche live aus dem Hamburger Büro von Facebook und bieten den Fans vielfältige Einblicke in alle Themengebiete. Im Zeitraum von drei Monaten entstehen so mehr als 30 Videos und Lives auf der Facebook-Fanpage von COSMOPOLITAN, die mehrere Millionen Frauen in der relevanten Leserzielgruppe erreichen. Die von COSMOPOLITAN und Facebook gemeinsam produzierten Inhalte sind neben dem inhaltlichen Fit mit den Zielgruppeninteressen optimal auf die mobile Mediennutzung ausgerichtet: Vom 1:1-Format der Videos über den Einsatz von Texteinblendungen bis hin zur Länge.



"Durch diese bisher größte Zusammenarbeit von Facebook mit einer Medienmarke in Deutschland beweist COSMOPOLITAN sich einmal mehr als moderne und innovative 360-Grad-Marke, die mutig neue Wege geht und Print, Online und Social Media auf einzigartige Weise verknüpft. Dass wir für die Aktion direkt eine große Denim Brand als Partner gewinnen konnten, freut uns ganz besonders. Denn unser Ziel ist es, unsere Leserinnen und Nutzer da zu erreichen, wo sie sind und innovative Vermarktungslösungen zu bieten", so Bauer Premium Verlagsgeschäftsführer Robert Sandmann. "Durch starken Videocontent auf Facebook schaffen wir Wachstum, indem wir neue Zielgruppen erreichen, aktivieren und stärker an unsere Marke binden. Dabei ist uns die Nähe zu unserer Zielgruppe immens wichtig. Schließlich machen wir COSMOPOLITAN - Print, Online und Social - für sie. Was gibt es also Besseres, als eine Ausgabe mit unseren Leserinnen für unsere Leserinnen zu produzieren", ergänzt Inga Leister, Digital Business Director Women, Youth & Food Bauer Xcel Media.



Und Guido Bülow, Strategic Partnerships Manager von Facebook Deutschland, meint: "Als weltweit bekannte Premiummarke für moderne, furchtlose Frauen ist COSMOPOLITAN ein prädestinierter Partner für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dieses Leuchtturm-Projekt zeigt insbesondere die Chancen von Mobile-Video für Medienmarken: Medien können Facebook vielseitig nutzen, um ihre Marke zu stärken und neue Zielgruppen zu erreichen. Richtig umgesetzt ist mobiles Bewegtbild auf Facebook aufmerksamkeitsstark, unterhaltend und bietet zukünftig weitere Möglichkeiten zur Monetarisierung."



Mehr zur Aktion erfahren Interessierte auf der Onlineseite: http://ots.de/mSnWI.



Über COSMOPOLITAN



COSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 Millionen Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke und erreicht 1,55 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,33 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,61 Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über die Webseite Cosmopolitan.de - mit noch höherer Sichtbarkeit durch die Social Kanäle Facebook, Instagram, Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesem redaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische, moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte 2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren (IVW 1-4 2016).



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und seit 29. März zusätzlich "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



