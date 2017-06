Unterföhring (ots) -



- Vier Frauen im Auftrag von Sky 1 in verdeckter Mission unterwegs auf- In der ersten Folge trifft Schauspielerin Karolin Oesterling mit der Wahl zur "Miss Bollywood" auf Standupperin Lena Liebkind bei der Wahl zur "Miss Kirschblüte" - Ab 5. Juni immer montags um 20.15 Uhr nur auf Sky 1 - Bildmaterial: https://we.tl/57pI9qqao6



1. Juni 2017 - Vier Frauen unterwegs in geheimer Mission: Sky 1 präsentiert ab 5. Juni die neue Sky 1 Eigenproduktion "Miss Wildcard - Beauties Undercover". In dem Realityformat reisen vier Protagonistinnen in verdeckter Mission zu verschiedenen Miss-Wahlen weltweit und versuchen dort vor der Jury und dem Publikum zu bestehen.



In der ersten Folge treten Schauspielerin Karolin Oesterling (u.a. bekannt aus "Mitfahrrandale" auf Sky 1) und Standupperin Lena Liebkind an. Die Misswahlen der beiden könnten dabei nicht unterschiedlicher sein: Für Oesterling geht es über den großen Teich nach Houston in Texas, wo sie an der Wahl zur "Miss Bollywood" teilnimmt. Die Misswahl von Liebkind findet hingegen im beschaulichen Golmbach in Niedersachsen statt. Hier kämpft Lena im Gemeindezentrum um den provinziellen Titel der "Miss Kirschblüte". Karolin Oesterling gibt sich zuversichtlich, den Bollywood-Titel zu holen: "Ich habe tolle Trainer an meiner Seite. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Bauchtanz so anstrengend ist", stöhnt sie nach ihrer ersten Trainingssession. Doch schnell wird klar, dass die Konkurrenz hart ist: "Ich bin die einzige blonde Teilnehmerin. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen all die indischen Mädels bestehen soll." Auch Lena Liebkind ist top motiviert: "Ich soll Miss Kirschblüte werden? Dann brauche ich erstmal ein Kirschwasser zur Einstimmung", lacht die Frankfurterin. Was Lena noch nicht weiß: sie muss jede Menge Fakten über die Kirsche und die Region Golmbach recherchieren, auswendig lernen und das ganz ohne Internetzugang. Dabei ist sie sich sicher: "Ich werde morgen die Attraktion des ganzen Dorfes sein. Hier kennt jeder jeden, nur mich kennen sie noch nicht. Da kann ich den Überraschungsmoment nutzen."



Welche der beiden Konkurrentinnen in der jeweiligen Misswahl wie weit kommt und ob sie sogar Chancen auf die Siegerkrone haben, sehen Sie am Pfingstmontag, 5. Juni um 20.15 Uhr nur auf Sky 1. Außerdem sind die Folgen über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.



Und darum geht's bei "Miss Wildcard - Beauties Undercover":



In verdeckter Mission nehmen die Protagonistinnen Joyce Ilg, Karolin Oesterling, Lena Liebkind und Evelyn Weigert an diversen Misswahlen im In- und Ausland teil und müssen währenddessen diverse Aufgaben bewältigen. Die vier charmanten Mädels nehmen die Zuschauer dabei mit in den skurrilen Kosmos der Miss Wahlen und werden bei den Vorbereitungen begleitet - angefangen vom Benimmkurs bis hin zu Burlesque-Tanztraining. So wird jede noch so verrückte Misswahl zu einem großen Spaß. Produziert wird "Miss Wildcard" von der Produktionsfirma "Wige South & Browse".



Über Karolin Oesterling:



Von 2004 bis 2006 arbeitete Karolin Oesterling als Moderatorin beim Sender MTV Germany. Nach einem Engagement in der erfolgreichen Comedyshow "Schillerstraße" war sie in der Folge für zahlreiche TV- und Kinoproduktionen als Schauspielerin tätig. Außerdem ist sie zusammen mit Micky Beisenherz einer der Lockvögel für die erfolgreiche Sky 1 Eigenproduktion "Mitfahrrandale".



Über Lena Liebkind:



Bekannt als Host des Gossip-TV-Magazins "Shuffle" und zahlenreichen Gastauftritten u.a. bei "TV total" oder "Nuhr im Ersten", gehört Lena Liebkind zur neuen Comedy-Generation. Mit acht Jahren aus der Ukraine nach Deutschland eingewandert, wuchs sie in Frankfurt am Main auf. 2014 gewann sie den "NightWash Talent Award" und ist seitdem als Standupperin mit ihrem Solo "Auf die harte Tour!" in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.



Über Sky 1:



