Der neue Präsident steckt in einem ernsten Konflikt: Soll er einen Minister entlassen, der an einem fragwürdigen Immobiliendeal beteiligt war?

Es ist die Art von Konflikt, die jeder Politiker hasst: Soll er einen Freund trotz aller Vorwürfe stützen oder ihn rauswerfen, weil er zur Belastung wird? Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron muss diese Entscheidung fällen. Es ist seine erste Bewährungsprobe im Amt.

Richard Ferrand, Generalsekretär seiner Bewegung "La République en Marche" (LREM) und Minister für den territorialen Zusammenhalt, findet sich im Zentrum eines Skandals um einen möglicherweise rechtswidrigen Immobiliendeal. Noch am Mittwoch nach der Kabinettssitzung ließ Macron seinen Sprecher Christophe Castaner mitteilen, Ferrand bleibe im Amt. Nur die Justiz entscheide, nicht die Presse. Am Donnerstag aber hat die Staatsanwaltschaft in Brest beschlossen, Vorermittlungen aufzunehmen. Nun fragt man sich in Frankreich, ob dies das Aus für Ferrand bedeutet.

Die Affäre belastet den Wahlkampf von LREM und könnte sie im schlimmsten Fall die Mehrheit kosten. Denn mehr Sauberkeit und Moral in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...