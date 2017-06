Die Vermarktungsoffensive von LottoGopher (WKN: A2DSAH) beginnt mit einem Paukenschlag: Das weltweit bekannte NHL-Franchise Anaheim Ducks hat sich den ersten legalen Online-Lottoanbieter Kaliforniens als Sponsor gesichert.

LottoGopher wird seiner Marke in der kommenden Spielzeit während den Heimspielen der Anaheim Ducks zu mehr Bekanntheit verhelfen. CEO James Morel kommentiert: "LottoGopher wird sich innerhalb eines Zielmarktes für Powerball, Mega Millions und SuperLotto Plus präsentieren und wir planen, nebenbei echten Nutzen für Fans und Mitglieder zu liefern." Die Anaheim Ducks wurden 2007 zum ersten kalifornischen Gewinner der begehrtesten Eishockey-Trophäe und haben es im laufenden Jahr bis in das Conference-Finale des Stanley Cups geschafft.

