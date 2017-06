RENÉ LEZARD Mode GmbH: Sanierung der RENÉ LEZARD weiter auf Kurs - Investoren zeigen Interesse an einer Übernahme

Schwarzach am Main, 01. Juni 2017. Die René Lezard hat das Anfang März angeordnete Schutzschirmverfahren konsequent genutzt, um die notwendigen Schritte für eine nachhaltige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit umzusetzen. Durch ein umfassendes Restrukturierungskonzept kann bereits wieder ein deutlich positives EBITDA erzielt werden. Die Erschließung weiterer Potenziale im organisatorischen und operativen Bereich wird in den nächsten Wochen vorangetrieben. Hierfür hat das Unternehmen den erfahrenen Sanierungsexperten Dr. Michael Bourjau eingesetzt. "Ein wesentliches Etappenziel ist erreicht - auf dieser Grundlage kann jetzt potenziellen Investoren ein Einstieg in ein restrukturiertes Unternehmen angeboten werden", so Dr. Bourjau.

Mit der planmäßigen Insolvenzeröffnung am 01.06.2017 können nun auch Investorenkonzepte durch Übernahme oder Einstieg umgesetzt werden. "Erste indikative Angebote liegen vor, die in den nächsten Wochen weiter verhandelt werden müssen", so der Insolvenzverwalter Ampferl. Bis zum Abschluss der Gespräche wird der Geschäftsbetrieb nahtlos fortgeführt.

Aktuell befindet sich das Unternehmen in der Orderphase für die Kollektion Frühjahr/Sommer 2018 und vergibt die entsprechenden Produktionsaufträge. Parallel hierzu liefert das Unternehmen die ersten Kollektionen für die Liefertermine Herbst/Winter an den Fachhandel aus. "Wir sind operativ im eingeschwungenen Zustand. In den Gesprächen mit unseren Kunden erfahren wir großen Zuspruch für den weiteren gemeinsamen Weg", so Herr Heinz Hackl, Geschäftsführer, der auch weiterhin für den Bereich Vertrieb und Kollektion zuständig ist.

Wichtig für den Erfolg des Investorenprozesses ist, dass die Kunden und Händler wie bisher zur Marke RENÉ LEZARD stehen und die Orderlage stabil bleibt. Sowohl die Belegschaft am Stammsitz in Schwarzach am Main als auch in den Filialen steht mit Engagement und Leidenschaft hinter dem Unternehmen.

Über RENÉ LEZARD: Die 1978 gegründete RENÉ LEZARD-Gruppe produziert und vertreibt modische Textilien und Waren, insbesondere Bekleidung und Accessoires, unter der Bezeichnung RENÉ LEZARD. Die Waren sind als Premiumtextilien im hochpreisigen Segment angesiedelt. Das eigene Sortiment von RENÉ LEZARD umfasst derzeit Damenoberbekleidung (ca. 60% des Umsatzes), Herrenbekleidung (circa 37% des Umsatzes) und Accessoires (ca. 3%). Kernzielgruppe sind Frauen und Männer, die einen hohen Anspruch an Qualität und Stil haben. Der Vertrieb ruht grundsätzlich auf zwei Säulen, dem Wholesale-Geschäft (ca. 36% des Gesamtumsatzes) und dem Eigenvertrieb (ca. 64% des Gesamtumsatzes). Im Wholesale-Geschäft verkauft die RENÉ LEZARD-Gruppe ihre Produkte an eine Reihe von Einzelhändlern, hauptsächlich Damen- und Herrenausstatter im gehobenen Fachhandel. Im Eigenvertrieb wird die Ware in eigenen Stores, v.a. in deutschen Großstädten, sowie darüber hinaus in Factory-Outlet-Centern oder online über einen Internet-Shop verkauft.

