Die Nachricht kam unerwartet, für Gläubiger, für die Mitarbeiter, wahrscheinlich sogar für den Reeder Bertram Rickmers selbst: Die HSH will dem Sanierungskonzept der Reederei Rickmers nicht zustimmen. Das teilte sie am Mittwochabend mit, einen Tag bevor die Gläubiger einer 275 Millionen Euro schweren Anleihe über den Rettungsplan hätten abstimmen sollen. Der Vorstand der Reederei hatte gewarnt: Sollte einer der Beteiligten abspringen, muss die Reederei Insolvenz anmelden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie geht es weiter?Nach eigenen Angaben hat der Vorstand der Reederei am Donnerstagmorgen den entsprechenden Insolvenzantrag gestellt. "Der Vorstand der Rickmers Holding AG strebt dabei eine Sanierung in Eigenverwaltung unter Fortsetzung des Geschäfts- und Schiffsbetriebs an", teilte die Reederei schon am Vorabend mit. Der Schiffsbetrieb soll weiter laufen. Eigentümer Bertram Rickmers möchte also möglichst viel von seinem Unternehmen retten und dabei versuchen, die Schulden an Banken und Anleihegläubiger zurückzuzahlen. Ob die Insolvenz tatsächlich in Eigenverantwortung stattfinden kann - oder ob ein Insolvenzverwalter bestellt wird - muss allerdings das Insolvenzgericht entscheiden. Wann diese Entscheidung zu erwarten ist, steht noch nicht fest, teilte eine Sprecherin von Rickmers mit.

Warum findet die Gläubigerversammlung trotz Insolvenz statt?Eigentlich hätten die Anleihegläubiger am Donnerstag über den Sanierungsplan beraten sollen. Die Entscheidung der HSH macht diesen jedoch zunichte. Nun sollen die Gläubiger zumindest noch einen gemeinsamen Vertreter wählen. Der muss im Insolvenzverfahren die Interessen der Anleihekäufer verteidigen und versuchen, einen Teil ihrer Gelder zurückzubekommen. Doch es stehen mehrere Kandidaten zur Wahl - und die Entscheidung könnte knapp werden.

Wieso gibt es Streit darum, wer die Interessen der Anleihegläubiger vertreten soll?Schon ...

