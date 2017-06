Aarburg (ots) - Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, hat eine Mehrheitsbeteiligung an Elikor LLC, dem führenden Anbieter von Dunstabzugshauben auf dem russischen Markt, erworben. Ziel der Franke Gruppe ist es, das Know-how ihrer italienischen Tochtergesellschaft Faber S.p.A., einem der weltweit grössten Entwickler und Hersteller von Dunstabzugshauben für Haushaltsküchen, wirkungsvoll einzusetzen. Faber, eine Business Unit für Dunstabzugshauben innerhalb der Franke Gruppe, wird mit dem in Kaluga ansässigen Unternehmen zusammenarbeiten, um die Stellung von Elikor in Russland weiter zu stärken und die aktuelle Produktpalette von hochwertigen Dunstabzugshauben sowohl im modernen als auch im traditionellen Design weiter auszubauen.



Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Elikor LLC mit Sitz im russischen Kaluga ist Bestandteil der Wachstumsstrategie von Franke im Produktsegment der Küchendunstabzugshauben. Wichtigstes Ziel ist dabei die Stärkung der weltweiten Präsenz, der Produktionskapazitäten sowie der Forschungs- und Entwicklungskompetenzen der Tochtergesellschaft Faber S.p.A. mit Sitz im italienischen Fabriano, wodurch letztlich die Führungsposition in diesem Produktsegment gefestigt werden soll.



Elikor wird das Markenportfolio der Franke Gruppe erweitern und eine aktive Rolle in der Business Unit Dunstabzugshauben einnehmen. Aufgrund Fabers hoher technischer Kompetenz, die in der gesamten Branche der Dunstabzugshauben für Haushaltsküchen anerkannt ist, wird das Unternehmen mit Unterstützung, Know-how und Nutzung von Synergien dafür Sorge tragen, dass Elikor als Produktionsstandort sowie als Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgebaut wird. Zudem wird Faber die Vermarktung dieser führenden russischen Marke im lokalen Markt und in anderen geografischen Gebieten mit strategischer Wichtigkeit unterstützen. Elikor wird sich somit für die Franke Gruppe zu einem wichtigen Kompetenzzentrum für Dunstabzugshauben in Russland entwickeln.



Mit Unterstützung der Agentur für technologische Entwicklung der Russischen Föderation wollen Elikor und Faber hinsichtlich der Entwicklung innovativer Produkte, die im Einklang mit dem Lifestyle und den technologischen Trends stehen, einen umfassenden Beitrag zu diesem Projekt leisten.



Alexander Zschokke, CEO der Franke Gruppe, dazu: «Diese Akquisition ist nicht nur eine Bereicherung für unser eigenes Markenportfolio durch ein angesehenes und traditionsreiches Unternehmen in der russischen Industrie für Dunstabzugshauben, sondern auch ein weiterer wichtiger Schritt nach vorne, um die eigene Kompetenz im Produktsegment der Dunstabzugshauben zu festigen. Gemeinsam mit Faber werden wir in den russischen Markt investieren, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der bestehenden Geschäftsführung von Elikor, die wir sehr schätzen und mit der wir die gleichen Vorstellungen im Hinblick auf Unternehmenswerte und -philosophie teilen.»



Leonid Meerovich, Vorstandsvorsitzender von Elikor, erklärte: «Diese Beteiligung von Franke an Elikor wird die Möglichkeiten beider Unternehmen auf den russischen Heimat- und Exportmärkten aufgrund der Synergien, die sich aus ihren Stärken ergeben, erweitern. Elikor wird für die russischen Heimat- und Exportmärkte nicht nur unter dem Markennamen Elikor, sondern auch für die Marken renommierter internationaler Hersteller Dunstabzugshauben für Küchen produzieren. Wir werden vielversprechende Gerätemodelle entwerfen, die das Design und die Innenraumluftqualität der Küche der Zukunft prägen werden.»



ELIKOR



Die Unternehmensgeschichte von Elikor reicht bis ins Jahr 1995 zurück. Heute ist das Unternehmen in Russland der führende Hersteller von Dunstabzugshauben in modernem und traditionellem Design. Über fünf Millionen russische Familien haben sich bereits für Produkte von ELIKOR entschieden.



Zur Herstellung von bis zu 600'000 Produkteinheiten pro Jahr besitzt das Unternehmen Produktionsanlagen in der russischen Stadt Kaluga einschliesslich des zugehörigen Grundstücks und der darauf befindlichen Gebäude.



Franke Gruppe



Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Haushaltsküche, das private Bad, öffentliche Waschräume, die professionelle Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Gruppe ist weltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40 Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2 Milliarden erwirtschaften.



Franke verfügt seit 1969 über einen Produktionsstandort im italienischen Peschiera del Garda, der für die Herstellung von Spülen, Kochfeldern und Öfen im mittleren und obersten Marktsegment von zentraler Bedeutung ist. Zur Franke Gruppe gehört ausserdem Faber S.p.A mit Sitz in Fabriano, einer der weltweit führenden Anbieter von Dunstabzugshauben.



Faber



Faber wurde im Jahr 1955 gegründet und hat das Marktsegment für Kochfeldabzüge aufgebaut. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten mit Produktionsstandorten in sieben Ländern vertreten. Dazu gehören Italien, Schweden, Frankreich, Argentinien, die Türkei, Indien und Mexiko; ausserdem unterhält Faber Vertriebsniederlassungen in Russland und den USA. Das alles macht Faber zu einem der drei weltweit grössten Hersteller von Kochfeldabzügen.



Die fortlaufende Internationalisierung und die Bereitschaft, neuen Herausforderungen zu begegnen, haben Faber Teil der Franke Gruppe werden lassen, dem - unter anderem - multinationalen führenden Anbieter von Küchensystemen aus der Schweiz.



