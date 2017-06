Wien (ots) - Das gesamte Aktienpaket der Vienna International Hotelmanagement AG (Vienna House) ist von Vienna House Capital übernommen worden. Der Vertrag, der Mitte Februar unterzeichnet wurde (Signing), wurde in den letzten Monaten für das Closing vorbereitet, kartellrechtlich geprüft und ist am 31. Mai 2017 bestätigt worden. Vienna House Capital ist die österreichische Tochtergesellschaft der thailändischen U City PCL (U City) mit Sitz in Wien.



Zusätzlich zu dem gesamten Aktienpaket sind sieben Hotelimmobilien sowie die Pachtgesellschaft für das andel's by Vienna House Cracow, die im Besitz der Warimpex Gruppe und in Anteilen bei der UBM Development AG waren, übernommen und in die Vienna House Gruppe eingebracht worden. Die Gesamttransaktion beläuft sich auf einen Wert von rund 335 Millionen Euro. Alle erworbenen Hotels befanden sich bereits im Management von Vienna House.



U City ist ein börsennotiertes thailändisches Immobilien-Investitionsunternehmen, dessen Hauptaktionär, die familiengeführte BTS Gruppe (BTSG), eines der größten börsennotierten Unternehmen Thailands mit einer Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden Euro, ist. Mit der Familie, rund um den Vorsitzenden Keeree Kanjanapas und seinen Sohn Kavin Kanjanapas (CEO), hat Vienna House genau den strategischen Partner gefunden, der die gleiche Vision für die Hotellerie teilt und die wirtschaftlichen Ziele von Vienna House unterstützt.



"Für Vienna House bedeutet diese Veränderung eine Stärkung der Kapitalstruktur, um weitere Investments in internationales Wachstum, Unternehmensentwicklung und zukunftweisende Serviceleistungen sicherzustellen. Das heißt, unsere Strategie zielt auf Wachstum durch Management- und Pachtverträge und durch passende Zukäufe einzelner Objekte sowie ganzer Portfolios hin. Auf den Bereichen strategisches Asset Management und Akquisition wird ein starker Fokus von mir liegen", erklärt Rupert Simoner, Vorstandsvorsitzender von Vienna House.



Der Vorstand setzt sich mit 1. Juni 2017 aus Rupert Simoner, Chief Executive Officer, Martin Ykema, Chief Operating Officer, und neu aus Johanna Weichselbaumer, Chief Financial Officer, und Daniel Ross, Chief Investment Officer, zusammen. Weichselbaumer, die seit über 25 Jahren für die Hotelgruppe arbeitet, war an dem Transaktionsprozess maßgeblich mitbeteiligt. Ross wird in seiner dualen Funktion, als CIO von Vienna House und BTSG, gemeinsam mit Simoner das Unternehmen durch Investments in den Ausbau des Portfolios weiterentwickeln.



Begleitet wurde die Transaktion von der Credit Suisse auf Verkäuferseite und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young auf Käuferseite. Vienna House wurde zudem von der BDO Austria GmbH unterstützt. "Ich kann allen beteiligten Unternehmen nur mein größtes Lob aussprechen", sagt Simoner und fügt an: "Vor allem die Credit Suisse mit Robert Ehrenhöfer (Director Head Corporate Advisory Austria) als federführendes Unternehmen hat eine hervorragende Leistung gezeigt, immer mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen, die umfangreiche Transaktion erfolgreich mit allen beteiligten Unternehmen abzuschließen."



Der neue Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern: Ann Piyaporn Phanachet (Aufsichtsratsvorsitzende und CEO von U City), John Westoby (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Hospitality Director U City), Jonathan Wigley (Mitglied des Aufsichtsrats und CEO von AHS Hotels) und Sayam Siwarapornskul (Chief Legal Officer von BTSG). Folgende Objekte gehen in die Vienna House Gruppe ein: Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, andel's by Vienna House Lodz, angelo by Vienna House Katowice, Vienna House Easy Chopin Cracow, Vienna House Diplomat Prague, angelo by Vienna House Pilsen, angelo by Vienna House Bucharest sowie die Pachtgesellschaft für das andel's by Vienna House Cracow. Alle weiteren Pacht- und Managementverträge bleiben unverändert bestehen.



Über BTS Group Holdings und U City PCL



BTSG ist ein börsennotierter thailändischer Mischkonzern mit einer Marktkapitalisierung von THB 102,0 Mrd. (EUR 2,7 Mrd.) und ist im Bezug darauf auf Platz 26 der größten thailändischen Unternehmen. BTSG ist ein festes Mitglied des SET50 Index (Blue Chip), des MSCI AC Asia Pacific Index und des FTSE4Good Emerging Index. [www.btsgroup.co.th] (http://www.btsgroup.co.th)



U City PCL ist ein börsennotiertes thailändisches Immobilien-Investitionsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von THB 16,8 Mrd. (EUR 453 Mio.) und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Investition in lokale wie internationale Ertragsimmobilien, wie zum Beispiel Hotels und Büroimmobilien, in Verbindung mit öffentlichen Transportlinien. Am 20. April 2015 hat die BTSG, durch den Verkauf von Gewerbeflächen und Hotelimmobilien, im Austausch ein Aktienpaket von 35,64 % an U City erworben. [www.ucity.co.th] (http://www.ucity.co.th)



Über Vienna House:



Bei Vienna House geht es um neue Erfahrungen, um das Entdecken sowie darum, wahre Schönheit in den einfachen Dingen des Lebens wiederzuerkennen. Österreichs größte Hotelgruppe besitzt und betreibt Hotels mit eigenem Charakter, aber mit den gleichen Werten und einem gemeinsamen Ziel: Gäste zu begeistern. Hotels der Marke "Vienna House" werden im Upscale-Design Segment geführt; dazu gehören individuelle Stadt- und Resorthotels, die für zeitloses Design und eine natürliche Hochklassigkeit stehen. Die "Vienna House Easy" stehen für Smart-Casual-Design; der Stil ist lässig, frisch und unkompliziert. Das Unternehmen ist derzeit mit 2.200 Mitarbeitern in neun Ländern vertreten. Vienna House ist eine eingetragene Marke der Vienna International Hotelmanagement AG. [www.viennahouse.com] (http://www.viennahouse.com)



