Der Traum, am Strand zu liegen, war in früheren Zeiten das Schicksal von Schiffbrüchigen. Um mit seiner Gesundheit im Urlaub nicht Schiffbruch zu erleiden, ist eine lückenlose Reisekrankenversicherung unerlässlich. Wer sich dabei auf die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen verlässt, geht ein hohes Risiko ein: In Ländern, die nicht zur EU gehören oder die kein Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland haben, zahlen die Kassen nichts. Die Kosten für Rücktransporte aus dem Ausland werden grundsätzlich nie übernommen. Die Münchener Verein Versicherungsgruppe weist anlässlich der beginnenden Haupt-Urlaubssaison auf die Bedeutung einer umfassenden Auslandsreise-Krankenversicherung hin, sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien.



Die Reiselust ist ungebrochen. Rund 47 Millionen Bundesbürger machen jedes Jahr Urlaub. Um den Urlaub unbeschwert genießen zu können, ist eine Auslandsreise-Krankenversicherung unentbehrlich, die möglichst viele Leistungen umfasst. Die Versicherung sollte zu 100 Prozent insbesondere Leistungen für die ambulante, medizinisch notwendige Heilbehandlung, ärztliche Leistungen im Krankenhaus des Aufenthaltslandes, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel sowie für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport nach Deutschland beinhalten, wenn die Behandlung zuhause bessere Erfolgsaussichten verspricht. Weitere Vorteile sind der Versicherungsschutz für private und berufliche Reisen, dessen Dauer pro Reise bis zu 70 Tage, Leistungen für Zahnbehandlungen, die Kostenübernahme für den Rücktransport einer Begleitperson sowie Such-, Rettungs- und Bergungskosten wegen eines medizinischen Notfalls oder Tod.



Die Zeitschrift Finanztest hat Ende März 2017 die Ergebnisse eines umfangreichen Tests von insgesamt 88 Auslandsreise-Tarife veröffentlicht, darunter 39 Familientarife. Die ReisekrankenVersicherung des Münchener Verein wurde mit "sehr gut" bewertet. Focus-Money hat in einem aktuellen Test das gleiche Versicherungsprodukt mit dem Prädikat "Bester Auslandsreisekrankenschutz für Singles" versehen. Die Versicherung beinhaltet sämtliche aufgezählten Kriterien und ist sogar am Reisetag bis zum Antritt der Reise online ohne Gesundheitsprüfung und ohne Altersgrenze abschließbar. Darüber hinaus übernimmt der Münchener Verein im Rahmen des Konzeptes "Rooming-in" bei Aufenthalt eines minderjährigen Kindes im Krankenhaus die Kosten für Unterkunft und Verpflegung einer Begleitperson. Im Familientarif 502 sind Kinder bis einschließlich 24 Jahren für 18,60 Euro mitversichert. Tipp: Bei zwei zu versichernden Personen ist es günstiger, den Einzelschutz Tarif 501 abzuschließen - dieser kostet pro Person ab 8,40 Euro pro Jahr.



Die Kosten für Rücktransporte aus dem Ausland liegen schnell im fünfstelligen Bereich. Für Rücktransporte aus Asien oder Süd- und Nordamerika im Ambulanzjet werden bis zu 70.000 Euro verlangt. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen solche Transporte nicht. Wohl aber die starke private Auslandsreise-Krankenversicherung des Münchener Verein, die gesetzlich Krankenversicherte und privat Krankenvollversicherte abschließen können.



