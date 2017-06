Bad Marienberg - Eigentlich sollten die Anleihegläubiger der hoch verschuldeten Hamburger Reederei Rickmers am heutigen Donnerstag über einen Sanierungsplan abstimmen, so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...