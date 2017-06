ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Konjunktur zum Jahresauftakt deutlich stärker in Schwung gekommen als bisher gedacht. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,4 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung hatte die Behörde nur ein Wachstum von 0,2 Prozent im Quartalsvergleich gemeldet. Volkswirte hatten für die Monate Januar bis März mit einer Bestätigung gerechnet.

Mit der Aufwärtsrevision hat die Konjunktur in Italien an Fahrt gewonnen. Im dritten und vierten Quartal 2016 war die Wirtschaft jeweils etwas schwächer, nur um 0,3 Prozent im Quartalsvergleich, gewachsen.

Im Auftaktquartal 2017 zeigte sich in den einzelnen Bereichen der Wirtschaft eine unterschiedliche Entwicklung. Während es in der Industrie einen Dämpfer gab, meldete Istat für den Agrarsektor einen vergleichsweise starken Anstieg der Wirtschaftsleistung um 4,2 Prozent./jkr/bgf/stb

