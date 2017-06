Die Firmen der beiden Star-Investoren Warren Buffett und Ken Griffin sind entgegengesetzte Wetten mit Blick auf den deutschen Chemiekonzern Lanxess eingegangen.

General Reinsurance AG, eine Sparte von Berkshire Hathaway Inc., erklärte am 29. Mai, sie habe einen 3-Prozent-Anteil an dem Unternehmen im Wert von rund 200 Millionen Dollar gekauft. Am selben Tag offenbarte Citadel in einer Pflichtmitteilung, dass die Short-Position des Hedgefonds um 26 Prozent auf 150 Millionen Dollar gestiegen sei.

Was sehen die beiden Titanen der Investment-Welt in dem Kölner Konzern? Auf Basis des Verhältnisses von Kurs zu materiellem Buchwert - ein Maßstab, der recht oft von Substanzwert-Investor Buffett erwähnt wird - ist Lanxess relativ billig. Das Unternehmen wird mit einem Abschlag von 80 Prozent auf den S&P 500 Chemicals Index gehandelt.

Lanxess versucht gerade, einer der weltgrößten Hersteller von Brandschutzmitteln und Schmierstoffzusätzen ...

