FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 12:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 12:30 CET