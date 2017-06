Das STARS-Modell von StarCapital ist immer noch voll im Aktienmarkt investiert. Kurze Korrekturen gelten als gesunde Entwicklung. Die Märkte hätten noch Potential. "Seit Mitte 2016 gilt ein übergeordneter Aufwärtstrend", erläutert Markus Kaiser, Vorstand bei StarCapital, "und deshalb sind wir in unseren ETF-Dachfonds mit der maximalen Aktienquote investiert." Besonders Europa habe Nachholbedarf. Aber trotzdem müsse man in Amerika engagiert sein. "Die Nasdaq und damit die Technologiewerte zeigen keine Ermüdungserscheinung", hat Kaiser mit seinem Trendphasensystem festgestellt. Thomas Meyer zu Drewer, Leiter des ETF-Geschäfts der Commerzbank unter der Marke ComStage bestätigt die Entwicklung vom Nettomittelaufkommen: "Wir sehen in jüngster Zeit starke Zuflüsse nach Europa." Beim Rentenmarkt warnt Kaiser: "Der ist sehr schwierig und zurzeit für die taktische Allokation geeignet."