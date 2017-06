BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren

BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren

- Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption und allgemeines öffentliches Angebot ab 2. Juni 2017

- Teilweise Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe 2012/2017 sowie Mittel für weiteres Unternehmenswachstum

Rottweil, 1. Juni 2017. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), begibt eine neue nachrangige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2E4A94) mit einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren bieten die Schuldverschreibungen eine jährliche Verzinsung von 8 %.

Vom 2. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 7. Juli 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN: DE000A1PGQL4) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen nachrangigen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots für denselben Zeitraum eine Mehrerwerbsoption, um weitere Schuldverschreibungen zu zeichnen. Anleger, die das Umtauschangebot wahrnehmen, erhalten neben den aufgelaufenen Stückzinsen für die Schuldverschreibung 2012/2017 in Höhe von voraussichtlich EUR 61,88 eine Umtauschprämie in Höhe von 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017. Das allgemeine öffentliche Angebot über die Website der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) beginnt am 2. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. Juli 2017 geplant.

Ein Teil des Emissionserlöses bzw. der freien Liquidität soll für die Fertigentwicklung neuer Produkte im Bereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen bis zur Marktreife eingesetzt werden, wobei die entsprechenden Technologien bereits erworben bzw. entsprechende Lizenzverträge abgeschlossen wurden. Zusätzlich soll in die weitere Umstrukturierung der Unternehmensfinanzierung investiert werden. Der darüber hinaus gehende Teil des Emissionserlöses bzw. der entstehenden Liquidität soll der Finanzierung struktureller Optimierungsmaßnahmen der BDT-Gruppe dienen.

Der Wertpapierprospekt wurde am 1. Juni 2017 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) im Bereich Investor Relations und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung.

Eckdaten der Anleihe:

Emit- BDT Media Automation GmbH tentin Volu- Bis zu 5 Mio. Euro men ISIN / DE000A2E4A94 / A2E4A9 WKN Kupon 8 % p.a. Ausga- 100 % be- preis Stücke- 1.000 Euro lung

Um- 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017

tausch- prämie

Frist 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Um- tausch- ange- bot:

Frist 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Mehrer- werbs- op- tion:

Frist 02.06. - 23.06.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

allge- meines öffent- liches Ange- bot: Valuta 14.07.2017

Lauf- 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich) zeit Zins- Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres

zah- (erstmals 2018) lung Rück- 14.07.2024 zah- lungs- termin Rück- 100 % des Nominalbetrags zah- lungs- preis Status Nachrangig, nicht besichert

Kündi- Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung gungs- der steuerrechtlichen Vorschriften Ordentlich ab dem 14. Juli rechte 2019 zu 101% des Nennbetrags Ordentlich ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5% des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) Börsen- Voraussichtlich ab 14. Juli 2017: Open Market (Freiverkehr seg- der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG

ment Finan- DICAMA AG cial Advi- sor Techni- quirin bank AG scher Koordi- nator Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der BDT Media Automation GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 1. Juni 2017 gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de)und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Zur BDT-Gruppe: Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland,

den USA, Mexiko, China und Singapur. >> www.bdt.de Kontakt Unternehmen: BDT Media Automation GmbH /// Phone: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:

anleihe@bdt.de

