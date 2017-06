BERLIN (Dow Jones)--Beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang am Donnerstag in Berlin wurden im Beisein von Li und Kanzlerin Angela Merkel elf deutsch-chinesische Kooperationen unterzeichnet. Hier eine Auswahl daraus:

- Airbus und National Development and Reform Commission (NDRC)

Beide Seiten unterzeichneten die Übereinkunft, bei der Entwicklung der Montagelinie des A320 Neo weiter zusammenzuarbeiten. Auch im Bereich der Wartung von A320 und A330 Modellen in China beabsichtigt man, weiter miteinander zu kooperieren. Zusätzlich beabsichtigt man bei der Fertigung und Wartung von Helikoptern für den chinesischen Markt zusammenzuarbeiten, sowie im Bereich der zivilen Luftfahrt Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu untersuchen. Bereits Anfang 2017 vereinbarten Airbus und NDRC, ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Zivilluftfahrt weiter auszubauen. Ziel ist es, den chinesischen Markt für die A380 zu erschließen und damit neue Aufträge zu erwerben.

- Volkswagen AG und Anhui Jianghuai Automobile Group

Unterzeichnet wurde ein Joint-Venture-Vertrag im Bereich Elektrofahrzeuge zur umfassenden Zusammenarbeit in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Mobilität von Elektrofahrzeugen und -teilen.

- Daimler AG und BAIC Motor Corporation

Vertreter beider Firmen unterzeichneten ein MoU für ein strategisches Investment im Bereich Elektromobilität.

- DZ Bank AG und China Development Bank

Mit einer Kooperationsvereinbarung wird eine intensivere Zusammenarbeit unter anderem in den Geschäftsfeldern "Financing cooperation" zur Finanzierung von chinesischen Unternehmen in Deutschland und umgekehrt sowie "Trade Finance and ECA-covered export finance cooperation" zur kurzfristigen Handelsfinanzierung und ECA-gedeckte Exportfinanzierung angestrebt. Außerdem geht es um Projektfinanzierungen mit den Schwerpunkten Energie und Infrastruktur in beiden Ländern, die Vermarktung von Bonds an internationale Investoren und andere Formen der Zusammenarbeit etwa Personalarbeit, Fortbildung und Research.

- Voith GmbH und China Three Gorges Corporation (CTG)

Unterzeichnet wurde ein MoU zur Modernisierung von zunächst vier Einheiten der Wasserkraftwerksanlagen Jupia und Ilha Solteira. Das Ilha Solteira Hydroelectric Power Plant ist den Angaben zufolge das größte Kraftwerk im Staat von São Paulo und das drittgrößte Wasserkraftwerk in Brasilien. Es bildet die Basis der Stromerzeugung des Staates São Paulo und ist der wirtschaftliche Antrieb des Landes. CTG ist der Betreiber.

- Peter Döhle Schifffahrts-KG und ICBC Financial Leasing

Unterzeichnet wurde eine Rahmenkreditvereinbarung zur Schiffsfinanzierung von 3 Projekten.

- Robert Bosch GmbH und Baidu Inc.

Zur Unterschrift kam eine strategische Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich des automatisierten Fahrens.

- Alba Group und Stadtregierung Deyang

Beide Seiten unterzeichneten ein Joint Venture zur Errichtung des Deyang Ressource Industrial Park.

