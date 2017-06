Erneuter Triumph von Österreichs Wanderdörfern beim T.A.I. Werbe Grand Prix



Villach (ots) - Am 30.05.2017 konnten [Österreichs Wanderdörfer] (https://www.wanderdoerfer.at/) einmal mehr beim T.A.I. Werbe Grand Prix überzeugen. Bereits 2015 wurde das [Weitwanderportal] (http://www.weitwanderwege.com/) des Vereins mit dem Signum Laudis in Silber ausgezeichnet. Bei der diesjährigen Preisverleihung folgte die Prämierung des Relaunches der offiziellen Wanderdörfer-Webseite mit der begehrten Kristallmedaille in Bronze.



Der T.A.I. Werbe Grand Prix gilt als einer der härtesten aber auch fairsten Wettbewerbe für touristische Werbemittel. Denn neben einer anspruchsvollen Fachjury entscheidet auch ein Publikums-Voting über Sieg oder Niederlage. Daher war es Reinhard Ferner (Obmann [Österreichs Wanderdörfer] (https://www.wanderdoerfer.at/)) und Ulrich Andres (Geschäftsführer[ TAO Digital] (https://www.tao-digital.at/)) eine besondere Freude, als sie beim T.A.I. Werbe Grand Prix 2017 den Signum Laudis in Bronze in der Kategorie Websites Hotellerie entgegennehmen durften.



Zwtl.: Das preisgekrönte neue Outfit von wanderdoerfer.at



Die neu gestaltete Webseite von [Österreichs Wanderdörfern] (https://www.wanderdoerfer.at/), wurde von der [TAO Beratungs- und Management GmbH] (https://www.tao.at/) konzipiert und von ihrer Software-Sparte, [TAO Digital] (https://www.tao-digital.at/), programmiert. Seit ihrem Online-Gang im Dezember 2016, konnte die Plattform eine Verdoppelung der Conversion erzielen, was ihrem bildgewaltigen sowie benutzerfreundlichen Charakter zuzuschreiben ist. Die Seite verschafft ihren Besuchern einen eindrucksvollen Panoramablick über das einzigartige Leistungsprogramm der 45 Mitgliedsregionen von [Österreichs Wanderdörfern] (https://www.wanderdoerfer.at/) und präsentiert über 4.500 Wanderwege und 115 Wandergastgeber auf einen Klick. Eine spezielle Filterfunktion ermöglicht das Zusammenstellen maßgeschneiderter Angebote auf Basis präferierter Bundesländer, Regionen, Landschaften oder Naturerlebnisse. Ein besonderes Highlight von [www.wanderdoerfer.at] (http://www.wanderdoerfer.at) ist jedoch die Rubrik "So schön ist?". Sie erzählt 45 spannende Produktgeschichten, die die individuellen landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte jeder Region mit buchbaren Angeboten verknüpfen. Mystische Klammen, abenteuerliche Gletscherreisen oder geheimnisvolle Naturschätze sorgen nicht nur für eine neue Art der Angebotspräsentation, sondern erhöhen auch die Aufenthaltsdauer der User.



Zwtl.: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm



Wanderdoerfer.at tritt damit in die Fußstapfen des mehrfach preisgekrönten Weitwanderportals ([www.weitwanderwege.com] (http://www.weitwanderwege.com)) von [Österreichs Wanderdörfern] (https://www.wanderdoerfer.at/), dessen innovative Qualitäten bereits 2015 mit dem Signum Laudis in Silber und dem Staatspreis Marketing in der Kategorie Private Services bedacht wurden.



