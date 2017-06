Der Stahlkonzern Voestalpine rechnet mit einer deutlichen Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr. Doch politische Unsicherheiten trüben auch in Österreich die Stimmung.

Der Chef des Stahlkonzerns Voestalpine, Wolfgang Eder, hält sich wegen der politischen Unsicherheiten durch die aktuelle US-Politik mit einem konkreten Geschäftsausblick zurück. "Es stellt sich die Frage, was sind mögliche Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Wirtschaft", sagte der Chef des Linzer Konzerns am Donnerstag. Einerseits könnte es Einschränkungen in Bezug auf Importe ergeben. Andererseits gebe es offene Fragen, wie etwa, wann die angekündigte Änderung in der Steuergesetze erfolge oder ob die geplanten Investitionen in die Infrastruktur kommen.

Optimistisch stimmt Eder die hohe Nachfrage aus einem der wichtigsten Kundensegmente, der Automobilbranche. Diese sollte sich auf hohen Niveau stabilisieren. Die Österreicher stellen unter anderem Bleche für ...

