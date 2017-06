Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich. Am Markt wird auf eine Reihe positiver Konjunkturdaten vor allem aus Europa verwiesen. So ist die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im Mai den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren gestiegen. Das Szenario eines positiven wirtschaftlichen Umfelds mit gleichzeitig expansiven Zentralbanken böten für die Aktienmärkte eigentlich ein gutes Umfeld, so ein Kommentator. Die Schweizer Wirtschaft ist gemäss den neuen Seco-Zahlen im ersten Quartal moderat gewachsen.

Aus den USA waren am Vorabend allerdings eher gemischte Konjunkturdaten eingetroffen. Der vom Fed publizierten Konjunkturbericht "Beige Book" zeige, dass die Wirtschaft in den USA zwar nicht auf vollen Touren laufe, dass sie aber dennoch robust genug für eine Zinserhöhung im Juni sei, meinte ein Marktbeobachter. Am Nachmittag folgt eine Reihe weiterer US-Konjunkturdaten. Darunter sind auch erste Arbeitsmarktdaten, die Hinweise auf den am Freitag anstehenden und wie immer mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für den Mai geben könnten.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12.10 Uhr 0,53% höher bei 9'064,85 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung ...

