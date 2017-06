Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta026/01.06.2017/12:29) - Thomas Köck übernimmt ab 01.06.2017 den Vorstandsvorsitz der s Bausparkasse und tritt die Nachfolge von Josef Schmidinger an. Thomas Köck wird in Zukunft als Marktvorstand für Vertrieb, Marketing sowie Produktmanagement zuständig sein.



Astrid Kratschmann bleibt weiterhin Marktfolgevorstand und verantwortet unter anderem Recht und Compliance, Risikomanagement, die Kundenbetreuung im Ansparen sowie die Abwicklung der Finanzierungen. Diese Aufteilung spiegelt auch das aufsichtsrechtliche Erfordernis wider, Markt und Marktfolge auf Vorstandsebene zu trennen.



Thomas Köck war vor seiner Tätigkeit in der s Bausparkasse bereits Generaldirektor der start:bausparkasse sowie der IMMO-Bank. Zuletzt war er Geschäftsführer von ffs firefly solutions.



In seiner bisherigen Laufbahn hat Thomas Köck bereits zahlreiche Aufsichtsrats- und Beiratsfunktionen im Bankwesen ausgeübt. Sein Betriebswirtschaftsstudiums absolvierte er an der WU Wien mit den Spezialgebieten Unternehmensführung sowie Unternehmensrechnung und Revision. Thomas Köck ist verheiratet und Vater von drei Kindern.



