Das Land Berlin will das Mieterstromgesetz im Bundesrat nachbessern und für größere Solaranlagen und für mehr Mieterstrom öffnen, als es der Gesetzentwurf der Bundesregierung bisher vorsieht. "Das ist das erste Mal, dass auch Mieter von der Energiewende direkt profitieren können", sagte Berlins Energie-Senatorin Ramona Pop (Grüne) dem Energie-Informationsdienst "Tagesspiegel Background".

In einer Mieterstadt wie Berlin sei es besonders wichtig, nicht nur die Eigentümer zur Investition in zeitgemäße, effiziente und nachhaltige Heizungsanlagen anzuhalten, sondern auch die Mieterinnen und Mieter an der Energiewende teilhaben zu lassen. "Sie können vom reinen Verbraucher zum Mitproduzenten von Energie werden", sagte Pop. Am Freitag will Berlin entsprechende Anträge in den Bundesrat einbringen.