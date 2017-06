Bad Nenndorf (ots) - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wird auf einer Pressekonferenz über die bundesweiten Aktivitäten des Verbandes im vergangenen Jahr und die Bilanz der Lebensretter berichten.



Darüber hinaus werden die Ergebnisse einer aktuellen repräsentativen Umfrage zur Schwimmfähigkeit in Deutschland vorgestellt.



Das Hauptstatement hält der Vizepräsident der DLRG, Achim Haag.



Die Pressekonferenz findet statt am



Dienstag, 6. Juni 2017, um 11 Uhr,



bei der TVN Group GmbH (Raum 416 in der 4. Etage)



Goseriede 9, 30159 Hannover (Zufahrt über Stiftstraße).



