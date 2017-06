FMW-Redaktion

Chinas Wirtschaft scheint in ernsten Problemen zu stecken - das hat der heute Nacht veröffentlichte Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex gezeigt, der mit 49,6 deutlich unter der Erwartung (50,1) ausfiel und damit eine Schrumpfung signalisiert. Die Daten zeigen, dass die chinesischen Firmen Stellen abbauen, fallende Preise belasten die Margen der Unternehmen.

Dr. Zhengsheng Zhong, der die Datenerhebung verantwortet, bringt die Dinge klar auf den Punkt:

"The sub-indices of output and new business stayed in expansionary territory, but both fell to their lowest levels since June last year. The sub-indices of input costs and output prices dropped into contractionary territory for the first time since June 2016 and February 2016 respectively (..). China's manufacturing sector has come under greater pressure in May and the economy is clearly on a downward trajectory."

Die Wirtschaft Chinas also "klar im Abwärtstrend", das ist die deutliche Aussage. Dabei ist der Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex der wichtigere Index als etwa der offizielle Einkaufsmanagerindex, der vorwiegend bei staatlichen Unternehmen erhoben wird. Es sind jedoch die von Caixin/Markit befragten privaten Unternehmen, die letztlich wichtiger sind: sie schaffen 80% der Jobs in China und sorgen für 60% der Industrieproduktion ...

