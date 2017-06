Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis



Samstag, 3. Juni 2017, 16:15 Uhr Kerners Köche



Bei "Kerners Köche" versammelt Johannes B. Kerner vier der besten Köche bei sich im Studio, die gemeinsam ein viergängiges Menü kochen.



Zu Gast in der Sendung sind: Nelson Müller, Meta Hiltebrand, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann. Nirgendwo sonst treffen so viele Spitzenköche zusammen. Dabei stellen sie sich der strengsten Jury des Landes: sich selbst.



Johannes B. Kerner moderiert das Küchenchaos und behält zwischen Vorspeise und Dessert den Überblick.







Donnerstag, 15. Juni 2017, 20:15 Uhr Neu Bares für Rares Deutschlands größte Trödel-Show Moderation: Horst Lichter und Steven Gätjen



Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern.



In der ersten Folge bringt unter anderem Bernhard Hoëcker eine Rarität mit: einen großen Fischteller aus Porzellan. Ganz freiwillig kommt er nicht ins Schloss Ehreshoven: Sowohl Mutter als auch Schwiegermutter des Comedians sind große "Bares für Rares"-Fans und haben ihn mit dem Verkauf des guten Stücks beauftragt. Was Experte Albert Maier wohl zu dem Hechtmotiv auf dem Teller sagen wird?



Mit dabei auf Schloss Ehreshoven sind sieben Händler: Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie diese vier Experten: Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.







Donnerstag, 13. Juli 2017, 20:15 Uhr Bares für Rares Deutschlands größte Trödel-Show Moderation: Horst Lichter und Steven Gätjen



Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern.



Die Sportlegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sind große Fans der Sendung und sammeln privat nach eigener Aussage "gerne alte und schöne Dinge". Zu der Primetime-Ausgabe von "Bares für Rares" bringen die ehemaligen Skirennläufer ein Familienerbstück mit: ein Holzrelief, das auf der Rückseite bemalt ist und - so vermuten die beiden - einen Mönch zeigt und etwa aus dem 17. Jahrhundert stammt. Welche interessanten Informationen hat Experte Albert Maier für die beiden auf Lager?



Auch Comedian und Moderator Thomas Hermanns bietet ein Schätzchen an: Er möchte vier ABBA-CDs mit signiertem Cover in einem goldenen Rahmen an den Mann bringen. Das gute Stück hat er bei einer Wohnungsauflösung der ABBA-Sängerin Frida in der Schweiz erworben und möchte nun wissen, was es den Händlern wert ist.



Mit dabei auf Schloss Ehreshoven sind sieben Händler: Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie diese vier Experten: Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.



