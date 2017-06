EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erläutert in einem Gastbeitrag in der WirtschaftsWoche die Struktur eines Europäischen Verteidigungsfonds, den er am kommenden Mittwoch offiziell vorstellen wird.

Ziel des Fonds ist es, dass Mitgliedsstaaten gemeinsam Innovationen im Rüstungsbereich entwickeln und Ausrüstung gemeinsam beschaffen. "Die Mitgliedsstaaten entscheiden dabei selbst, welche Projekte sie priorisieren wollen", schreibt Juncker. "Ob das nun gemeinsame Drohnen, die Förderung der Cyber-Sicherheit ...

