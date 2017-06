Amsterdam - Die Abwehrstrategie des niederländischen Farbenherstellers Akzo Nobel hat gefruchtet: Am Donnerstag kündigte der US-Konkurrent PPG Industries seinen Rückzug von einer Übernahme der Niederländer an. Nach gründlicher Überlegung, habe man sich entschieden, kein öffentliches Angebot an die Aktionäre vorzulegen, hiess es in einer Stellungnahme. Akzo-Nobel-Aktien drehten daraufhin ins Minus und verloren zuletzt 1,5 Prozent.

Die Amerikaner hatten heftig um Akzo Nobel geworben, bei Vorstand und Verwaltungsrat aber auf Granit gebissen. Ihre Offerte hatten sie mehrfach auf zuletzt 26,9 Milliarden Euro erhöht und auch mit einer feindlichen ...

