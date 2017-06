FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper nach einem Medienbericht über ein Interesse des finnischen Versorgers Fortum an der Eon-Kraftwerksbeteiligung von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine solche Transaktion sei wahrscheinlicher als eine Veräußerung an RWE, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Zudem würde der Kauf des Eon-Anteils und ein anschließendes Pflichtübernahmeangebot der Finnen an die übrigen Aktionäre die Uniper-Aktie im Vergleich zu einer Anteilsplatzierung von Eon an der Börse weniger belasten. Fortum würde damit seine Marktstellung in Schweden und Russland ausbauen sowie in die neuen Märkte Deutschland und Großbritannien eintreten./gl/mis

ISIN DE000UNSE018

AXC0152 2017-06-01/13:08