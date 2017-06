KASSEL/DORTMUND (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) wird mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ausgezeichnet. Er bekomme den Preis für die "beispielhafte sprachliche Qualität" seiner Reden und seinen Einsatz für die deutsche Sprache, erklärte der Verein Deutsche Sprache aus Dortmund am Donnerstag. Er vergibt mit der Eberhard-Schöck-Stiftung aus Baden-Baden den dreiteiligen Kulturpreis. Die Hauptauszeichnung ist mit 30 000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 11. November in Kassel statt.

Lammert beherrsche die Kunst des politischen Argumentierens in Rede und Gegenrede wie kaum ein zweiter und er habe sich vielfach für die Stärkung der deutschen Sprache in der Politik und den Wissenschaften eingesetzt, heißt es in der Begründung der Jury. Den Jacob-Grimm-Preis erhielten bisher unter anderem Udo Lindenberg, Loriot und Ulrich Tukur.

Ebenfalls ausgezeichnet wird das bundesweite Projekt "Klasse! Wir singen" mit Sitz in Braunschweig, das Schulkinder zum Singen und zur Teilnahme an großen Liederfesten ermuntert. Es erhält den mit 5000 Euro versehenen Initiativpreis Deutsche Sprache. Das Sprachmagazin "Sozusagen!" des Bayerischen Rundfunks erhält den undotierten Institutionenpreis Deutsche Sprache./geh/DP/jha/

