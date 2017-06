Seit 2014 hat die Adidas-Aktie 250 Prozent zulegen können. Die kleine Konsolidierung in der sich Adidas momentan befindet ist also nicht verwunderlich. Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR fehlen für einen weiteren Anstieg im Moment einfach die positiven Impulse. Mehr dazu in diesem Video... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Disney, Hasbro, McDonald's und Diageo. Das komplette Interview finden Sie HIER.