Spannend könnte werden, was mit der Eon-Beteiligung Uniper wird. In diese Company hat Eon seine fossilen Kraftwerke und Atommeiler ausgegliedert, weil Eon nun auf Vertrieb und erneuerbare Energien macht - und mit der Verschrottung der Meiler nichts mehr zu tun haben möchte. An Uniper hält Eon derzeit noch 47 Prozent. Nun soll sich der finnische Energieversorger Fortum für Uniper interessieren. Die Eon-Aktie ist davon durchaus angetan. Kein Wunder, denn Uniper ist an der Börse inzwischen 6,4 Milliarden Euro wert und ein Verkauf würde Eon schönes Geld bringen. Überhaupt stimmt der Eon-Chart immer hoffnungsfroher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...