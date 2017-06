Der Spezialist für Windkraftanlagen hatte zuletzt im Februar für herbe Enttäuschung gesorgt. Von unserer Empfehlungsliste wurde das norddeutsche Unternehmen (Sitz: Rostock und Hamburg) mit Verlust (- 4,63 Prozent) wieder verabschiedet. Das Nordex-Management ließ wissen, dass man nach dem eher enttäuschenden ersten Quartal mit einer Geschäftsbelebung im Sommer rechne. Der neue Vorstandsvorsitzende José Louis Blanco (seit Mitte März Nachfolger von Lars Bondo Krogsgaard) gab sich auf der Hauptversammlung am Dienstag optimistisch: "Wir fühlen uns gut gerüstet, unsere Ziele für 2017 zu erreichen."br/>

Geplant sind 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro Umsatz, nachdem man sich im Vorjahr durch den Kauf von Acciona Windpower um 40 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gesteigert hatte. Die operative Marge soll 7,8 bis 8,2 Prozent betragen (Vorjahr: 8,4 Prozent). Ähnlich wie in der Photovoltaik, ist auch im Windkraftsektor der Preisdruck enorm hoch. Somit ist ein Kauf der Nordex-Aktie auch eine Spekulation darauf, dass die Kostenseite noch stärker unter Kontrolle kommt. Die Nordex-Aktionäre wurden indirekt auf eine weiterhin schwierige Lage eingestimmt: Man werde zwar kurzfristig weiterhin profitabel sein, "aber nicht in dem Maße wie gewünscht." Inzwischen hat Nordex noch 1,23 Milliarden Euro Börsenwert (Quelle: OnVista), das KGV auf Basis von Erwartungen für 2018 wird mit 15,4 beziffert.br/>

