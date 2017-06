DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.413,20 +0,09% +7,70% Euro-Stoxx-50 3.568,13 +0,38% +8,44% Stoxx-50 3.225,27 +0,19% +7,13% DAX 12.660,78 +0,36% +10,28% FTSE 7.548,91 +0,39% +5,69% CAC 5.321,95 +0,73% +9,45% Nikkei-225 19.860,03 +1,07% +3,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,18 +3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,36 48,32 +0,1% 0,04 -14,8% Brent/ICE 50,71 50,76 -0,1% -0,05 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,66 1.268,60 -0,2% -1,94 +10,0% Silber (Spot) 17,17 17,34 -1,0% -0,17 +7,8% Platin (Spot) 942,85 948,50 -0,6% -5,65 +4,3% Kupfer-Future 2,57 2,58 -0,4% -0,01 +2,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach zuletzt zwei Tagen mit Abgaben wird die Wall Street am Donnerstag zur Eröffnung mit einem leichten Plus erwartet. Dennoch dürfte weiter Zurückhaltung das Geschehen dominieren. Denn mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und der Sitzung der US-Notenbank am 13. und 14. Juni sowie Wahlen in Großbritannien und Frankreich stehen im gerade begonnenen Monat Juni wichtige Entscheidungen an. Keine Rolle spielen dagegen schwache Konjunkturdaten aus China. Die Industrie ist dort im Mai erstmals seit fast einem Jahr geschrumpft. Aber auch die Entwicklungen in Washington bleiben weiter im Fokus des Marktes. Im Laufe des Tages will US-Präsident Donald Trump mitteilen, ob die USA das Klimaabkommen umsetzen wollen. Aber auch die zuletzt etwas in den Hintergrund geratene Affäre um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey könnte am Donnerstag mit dessen Anhörung vor dem US-Senat wieder an Bedeutung gewinnen. Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von Hewlett Packard unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen mit den Zahlen für das zweite Quartal enttäuscht hat. PPG Industries ist mit der geplanten Übernahme von Akzo Nobel gescheitert. Der US-Konzern hat sein 27,6 Milliarden Dollar schweres Angebot zurückgezogen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 238.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,8 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 54,8 Punkte 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa verteidigen am Donnerstagmittag ihre moderaten Gewinne aus dem Frühhandel. Aus dem Rahmen fällt der Aktienmarkt in Mailand, der deutlicher zulegt. Hier wird die Stimmung von der Nachricht gestützt, dass die italienische Krisenbank Monte dei Paschi (BMPS), sie gilt als die älteste Bank der Welt, von Italiens Regierung gerettet werden darf. Am Nachmittag steht in den USA die Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe an und könnte für neue Impulse sorgen. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat sich mit Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan im Grundsatz auf einen Restrukturierungsplan für BMPS geeinigt. Die Nachricht ist auch deshalb positiv, weil davon auszugehen ist, dass die Regierung in Zukunft weitere Bilanzlöcher in der italienischen Bankenlandschaft wird stopfen müssen. Der italienische Bankensektor gilt als besonders riskant, da er auf einem Berg fauler Kredite sitzt. Unicredit, Intesa Sanpaolo und UBI Banca gewinnen bis zu 1,2 Prozent. BMPS sind bereits seit Wochen vom Handel ausgesetzt und werden weiter nicht gehandelt. Banco Popular brechen dagegen in Madrid um 17,4 Prozent ein. Auslöser ist ein Reuters-Bericht, demzufolge der Bank die Abwicklung droht, sollte sich kein Käufer für sie finden. Banco Popular hat dafür noch bis Ende Juni Zeit. Akzo Nobel hat sich erfolgreich gegen die Übernahme durch PPG Industries verteidigt. Der US-Rivale hat sein knapp 25 Milliarden Euro schweres Angebot nun endgültig zurückgezogen. Akzo Nobel verlieren 1,5 Prozent. Linde steigen um 2 Prozent auf 173,20 Euro. Die drohende Eskalation im Aufsichtsrat um die Fusion mit Praxair ist offenbar abgewendet, wie die FAZ berichtet. Zur Eon-Tochter Uniper kursiert weiter die Spekulation, die finnische Fortum könne Interesse haben. Uniper steigen um 4,2 Prozent. Eon legen um weitere 0,7 und Fortum um 1,7 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1231 -0,02% 1,1233 1,1243 +6,8% EUR/JPY 124,81 +0,10% 124,69 124,34 +1,5% EUR/CHF 1,0881 -0,06% 1,0888 1,0885 +1,6% EUR/GBP 0,8740 -0,03% 0,8742 1,1480 +2,5% USD/JPY 111,13 +0,12% 111,00 110,61 -4,9% GBP/USD 1,2853 +0,03% 1,2849 1,2908 +4,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Aktienmarkt in Japan hat am Donnerstag die Börsen der Region Ostasien und Australien angeführt. Während es an den meisten Plätzen nur zu kleineren Veränderungen kam, nachdem die Wall Street wenig Impulse lieferte, legte der Nikkei-Index kräftig zu und näherte sich wieder der 20.000er Marke. Zuletzt hatte er sie im Dezember 2015 leicht übertroffen. Einige Händler äußerten sich erstaunt über die deutlichen Gewinne in Tokio, zeigte sich der Yen doch robust gegen den Dollar. Allerdings wiesen neue Daten der Regierung aus, dass die Investitionen der Unternehmen im ersten Vierteljahr das höchste Niveau seit neun Jahren erklommen haben. Zudem war von Erholungspotenziel zu hören, nachdem der japanische Markt vier Tage in Folge Verluste verbucht hatte, wenn auch nur kleinere. Unter den Einzelwerten ging es in Tokio mit Toshiba um 2,3 Prozent nach unten. Der angeschlagene Konzern will sein Gemeinschaftsunternehmen mit Western Digital wieder integrieren. Es soll nicht mehr als Teil der Speicherchip-Sparte verkauft werden. Damit will Toshiba den Weg für den Verkauf der Sparte freimachen, dessen Erlöse ihm helfen könnten, zu überleben. In Schanghai ging es dagegen leicht nach unten. Als belastenden Faktor machten Händler den nichtoffiziellen Einkaufsmanagerindex - ermittelt von Caixin und Markit - für die Produktion aus. Er ist erstmals seit Mitte 2016 wieder in den Schrumpfungsbereich abgesackt. Allerdings waren die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und auch den Dienstleistungssektor Chinas am Dienstag noch robust ausgefallen.

CREDIT

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel gehen am Donnerstag leicht zurück. Die iTraxx Indizes für Finanzwerte geben stärker nach als ihre Pendants für den Gesamtmarkt. Nach einem starken Rückgang der Risikoprämien im April treten diese jedoch seit Anfang Mai auf der Stelle. Da der Primärmarkt weiter gut laufe und das "Ereignisrisiko" vor den Wahlen in Großbritannien und vor der EZB-Sitzung am 8. Juni zunehme, sei es nicht verwunderlich, dass die Risiko-Positionen nicht mehr deutlich stiegen, sagt Marco Stoeckle von der Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel finanziert Zukäufe mit Anleihe über 600 Millionen Dollar

Um die jüngst angekündigten Zukäufe zu finanzieren, hat Henkel am Eurodollar-Markt eine Anleihe über 600 Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe wird mit 2,0 Prozent verzinst und läuft über drei Jahre, teilte der Konsumgüterkonzern mit. Das Settlement solle am 12. Juni stattfinden.

Biotest empfiehlt Aktionären das Übernahmeangebot von Creat

Das laufende Übernahmeangebot der Creat Group aus China für den Biotest bekommt den Segen der Unternehmensführung des Plasmaproteinspezialisten. Die Offerte sei in der Höhe angemessen, und das Zustandekommen der Übernahme liege im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre, heißt es in der begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat.

Capital Stage erwirbt britischen Solarpark für 5,4 Millionen Euro

Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat einen weiteren britischen Solarpark erworben. Der Park verfügt über einer Gesamterzeugungsleistung von 4,5 Megawatt (MW), ist voll betriebsbereit und seit März 2017 an das britische Stromnetz angeschlossen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 5,4 Millionen Euro.

Hasseröder Brauerei steht zum Verkauf

Die größte ostdeutsche Biermarke, Hasseröder aus Wernigerode, steht zum Verkauf. "Sollte es Interessenten geben, die mit der Marke und dem Braustandort gute Pläne haben, würden wir sicher Gespräche führen und das Potenzial für den Standort, Mitarbeiter und die Marke ausloten", sagte Firmensprecher Oliver Bartelt der Mitteldeutschen Zeitung.

Wirecard übernimmt Zahlungsabwicklung für indische Airline Vistara

June 01, 2017 06:56 ET (10:56 GMT)

Der Finanzdienstleister Wirecard übernimmt für die indische Airline Vistara die Zahlungsabwicklung von Buchungen per Kreditkarte in neun Ländern. Damit kann die noch junge Fluggesellschaft künftig internationale Buchungen schnell annehmen und verarbeiten, wie der TecDAX-Konzern mitteilte. Wirecard organisiere die Zahlungen rund um die global meistgenutzte Ticketplattform "Billing and Settlement Plan" (BSP).

PPG bläst übernahme von Akzo Nobel ab

Der niederländische Farben- und Spezialchemiehersteller Akzo Nobel hat sich erfolgreich gegen die Übernahme durch PPG gewehrt. Der US-Rivale PPG Industries hat sein knapp 25 Milliarden Euro schweres Angebot für Akzo Nobel zurückgezogen. Die Amerikaner zeigten sich enttäuscht wegen der ablehnenden Haltung des Akzo-Managements, das nicht zu Verhandlungen bereit gewesen sei.

Barclays verringert Beteiligung an Afrika-Tochter auf 15 Prozent

Die britische Bank Barclays kann ihre Beteiligung an ihrem Afrika-Geschäft stärker verringern als geplant. Die Nachfrage der Investoren nach den Aktien der Barclays Africa Group Ltd sei größer gewesen als erwartet, teilte das Londoner Bankhaus mit. Insgesamt würden nun 285,69 Millionen Aktien der Afrika-Tochter verkauft.

Schweizer Küchenspezialist Franke übernimmt russische Elikor

Die schweizerische Franke Gruppe hat eine Mehrheitsbeteiligung an Elikor LLC, einem russischen Hersteller von Dunstabzugshauben, erworben. Ziel der Franke-Gruppe ist es, dass Know-How ihrer italienischen Tochter Faber SpA einzusetzen. Faber wird mit dem in Kaluga ansässigen Unternehmen zusammenarbeiten, um die Stellung von Elikor in Russland zu stärken.

Holding von JBS zahlt in Korruptionsprozess Rekordstrafe

Im Korruptionsskandal um Brasiliens Staatschef Michel Temer hat sich die Holding des weltgrößten Fleischproduzenten JBS zur Zahlung einer Rekordstrafe bereit erklärt. Im Gegenzug lassen die Ermittler in den weitreichenden Ermittlungen Milde walten: Der ehemalige JBS-Chairman Joesley Batista und sein älterer Bruder, CEO Wesley Batista, kommen um eine Gefängnisstrafe herum.

EU stimmt Rekapitalisierung von Monte dei Paschi zu

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi darf von Italiens Regierung gerettet werden. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager einigte sich mit dem Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan im Grundsatz auf den Restrukturierungsplan für die Bank, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damit werde innerhalb des Rechtsrahmens der Europäischen Union eine vorbeugende Rekapitalisierung des angeschlagenen Instituts möglich.

Auch Nomura will mit venezolanischen Staatsanleihen Geld verdienen

Neben Goldman Sachs hat auch die japanische Investmentbank Nomura bei venezolanischen Staatsanleihen zugegriffen. Sie erwarb Papiere im Nennwert von 100 Millionen US-Dollar. Eine ganz ähnlich gelagerte Transaktion hat Goldman den Zorn zahlreicher Politiker eingebracht - vor allem von Oppositionellen aus Venezuela.

US-Pharmakonzern Tesaro prüft eigenen Verkauf - Kreise

Zwei Monate nach der Zulassung eines potenziellen Blockbuster-Medikaments hat sich Tesaro Inc. selbst zum Verkauf gestellt. Das Biopharma-Unternehmen aus Massachusetts habe in den vergangenen Wochen um indikative Angebote gebeten, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Toshiba kämpft um freien Weg für Verkauf der Chip-Sparte

Die angeschlagene Toshiba Corp will ihr Joint Venture mit dem US-Konzern Western Digital wieder in den Konzern integrieren. Es soll nicht mehr als Teil der Speicherchip-Sparte verkauft werden. Damit will der japanische Technologiekonzern den Weg für den Verkauf der Sparte freimachen, dessen Erlöse ihm helfen könnten, zu überleben.

Starkes viertes Quartal stimmt Voestalpine optimistisch

Ein starkes viertes Quartal hat dem österreichischen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine einen versöhnlichen Schlusspunkt unter einem ansonsten durchwachsenen Geschäftsjahr beschert. Zwar blieb unter dem Strich trotz höherer Erlöse deutlich weniger übrig als in dem von positiven Sondereffekten geprägten Vorjahr. Operativ schnitt das Unternehmen auf bereinigter Basis jedoch besser ab.

US-Bundesstaat Ohio verklagt Pharmabranche wegen Opiate-Sucht

Der US-Bundesstaat Ohio hat fünf Pharma-Unternehmen wegen der in der Bevölkerung weit verbreiteten Abhängigkeit von Opiaten verklagt. Generalstaatsanwalt Mike DeWine warf den Firmen vor, in ihrem Marketing absichtlich zu verschleiern oder zu verharmlosen, dass diese rezeptpflichtigen Schmerzmittel süchtig machen könnten. Viele der abhängig gewordenen Patienten seien später zu Drogen wie Heroin oder synthetischen Opiaten gewechselt.

