FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag leicht zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,02 Prozent auf 162,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

Ein Anstieg der Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone im Mai auf den höchsten Stand seit sechs Jahren konnte die Bundesanleihen nicht belasten. Die Anleger hielten sich am deutschen Rentenmarkt eher zurück und Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel.

Allmählich rücke der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus der Anleger, schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. Im weiteren Tagesverlauf werden außerdem Zahlen des privaten Instituts ADP zum Arbeitsmarkt in den USA veröffentlicht./jkr/bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0162 2017-06-01/13:29