Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Mit 13 Verfassungsänderungen hat der Bundestag die grundlegende Neugestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern beschlossen. Die Große Koalition brachte damit nach vierjährigen Beratungen das schwer umkämpfte Reformprojekt vor dem Auslaufen der Legislaturperiode zum Abschluss. Während die Linkspartei gegen alle Änderungen des Grundgesetzes stimmte oder sich enthielt, trugen die Grünen Teile der Reform mit.

"Es ist in der Tat ein wichtiger Schritt, den wir heute tun, wir ändern ein Stück weit die Architektur der föderalen Finanzordnung", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) während der Debatte im Bundestag. "Das Ergebnis ist nicht unproblematisch", räumte der Minister ein. Es sei nicht gelungen, mehr Transparenz in das System der Bund-Länder-Finanzen zu bringen.

Mit den Beschlüssen wird ab 2020 das Finanzausgleichssystem in Deutschland auf andere Füße gestellt. Der Länderfinanzausgleich entfällt dann ebenso wie der Umsatzsteuervorausgleich. Stattdessen gibt der Bund den Ländern jährliche Hilfen von gut 9,7 Milliarden Euro und soll dafür mehr Kompetenzen erhalten - durch die Schaffung einer Autobahngesellschaft, in der Steuerverwaltung, bei Investitionen in Schulen und Online-Angeboten der Verwaltung. Außerdem wird der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende deutlich verlängert, was vor allem Frauen hilft, deren Ex-Partner für die Kinder keinen Unterhalt zahlen.

Die Verfassungsreform ist notwendig geworden, weil 2019 der Solidarpakt II ausläuft, der bis dahin den neuen Bundesländern Milliarden für den Aufbau Ost zuweist.

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), der mit Schäuble die Verhandlungen für die 16 Bundesländer führte, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Kompromiss. "Wir haben es hinbekommen, dass Deutschland als föderales Land weiter funktioniert", sagte Scholz vor den Abgeordneten. Auch in Zukunft könnten alle Länder ihre Aufgaben erfüllen, wenn sie ab 2020 wegen der Schuldenbremse keine neuen Schulden mehr machen dürfen. Der Bundesrat wird am Freitag über die Neuordnung der Finanzbeziehungen entscheiden. Mit der Zustimmung der Länderkammer wird in Berlin fest gerechnet.

Schwere Kritik kam im Vorfeld der Abstimmung von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). Er halte die Serie von Verfassungsänderungen für "formal grenzwertig, um nicht zu sagen indiskutabel", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Gesetzespaket befördere "eine Entwicklung hin zum Zentralstaat", monierte der CDU-Politiker. Auch Verfassungsjuristen halten Teile der Reform für grundgesetzwidrig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.