Frankfurt (ots) - Baumhaus statt Hotelzimmer, Pommes statt Karotten und bitte W-LAN wie zu Hause: Beim Thema Familienurlaub hat die Generation Z ihre ganz eigenen Vorstellungen und bestimmt auch entscheidend mit. Deutsche Eltern gewähren ihren nach dem Jahr 2000 geborenen Sprösslingen zu 95 Prozent Mitspracherecht in Sachen Reiseziel, Speiseplan (32 Prozent) und Freizeitaktivitäten (67 Prozent) bei der Urlaubsplanung, wie eine neue, repräsentative Umfrage von Deutschlands führendem Ferienhausportal FeWo-direkt unter mehr als 3.700 Familien weltweit (Deutschland: mehr als 1.000 befragte Eltern und Kinder) ermittelte. Langes Aufbleiben im Familienurlaub ist dabei das Highlight, eine schlechte Internetverbindung das No-Go schlechthin für die Kids.



So viel Urlaubsmacht hat die Generation Z weltweit



Auch in Australien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und in den USA haben Kinder und Jugendliche ein starkes Mitspracherecht, wenn es um den Familienurlaub geht (88 Prozent). Der Grund: Mehr als die Hälfte der befragten Eltern verspricht sich mehr Spaß für seine Kinder im Urlaub, wenn diese mitbestimmen (51 Prozent) und sie möchten dem Nachwuchs durch die Mitbestimmung zeigen, dass deren Meinung geschätzt wird (53 Prozent). Einzige Ausnahme: Großbritannien - hier gab knapp jedes zweite Kind in der Befragung an, dass die Eltern allein entscheiden, wo die Reise hingeht.



Wichtiger als Daddeln im Urlaub: Badespaß im Pool



Da die Kinder und Jugendlichen heutzutage mit dem Smartphone in der Hand groß werden, dürfen dieses und andere elektronische Geräte im Urlaub für Kids weltweit nicht fehlen. Während die meisten Familien ein bis zwei Tablets, E-Reader oder andere Geräte einpacken, sind es bei den amerikanischen und britischen Familien gleich drei bis fünf. Was ein Drittel der deutschen Kinder sowie der anderen befragten Nationen sodann auch so richtig nervt, ist, wenn das Internet im Feriendomizil einfach nicht so schnell wie in der Heimat ist. Britische Kinder finden gar zu 42 Prozent, dass es überhaupt nicht geht, wenn Streaming, Messaging und Gaming-Dienste nicht wie gewohnt nutzbar sind. Dennoch: Wichtiger als alles Dadddeln ist für Kinder aller befragten Nationen immer noch der Badespaß im Pool - diesen wollen im Vergleich zu einer Spielekonsole immerhin doppelt so viele Kinder unbedingt in ihrer Ferienunterkunft finden.



Diese Unterkünfte sind im Urlaub bei Kindern angesagt



Auch bezüglich der Unterkunftsbuchung hat der Nachwuchs seine Ansprüche: In Deutschland würden die Kids am liebsten im Ferienhaus (53 Prozent) oder Baumhaus (32 Prozent) wohnen. Wenn es um Inspiration und Entscheidungshilfe zum Urlaubsort geht, sind für die befragten Kinder trotz Internetaffinität immer noch ihre Freunde die wichtigste Quelle. Nur in Deutschland sind Kinofilme die größte Anregung für die Auswahl des Reisezieles. Bezüglich des Urlaubsbudgets wissen übrigens drei von vier deutschen und ebenso drei von vier italienischen Kindern bestens Bescheid, was ein Familienurlaub kostet - etwas ahnungsloser sind dagegen die amerikanischen und die britischen Kids. Hier weiß weniger als zwei Drittel um die Urlaubsausgaben der Familie.



Für die im Auftrag von HomeAway/FeWo-direkt von YouGov durchgeführte Online-Umfrage wurden 7.420 Personen aus Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den USA befragt (3.710 Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren und deren Eltern). Die Befragung fand im April 2017 statt.



